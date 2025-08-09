Ensidig historia mellan H/T och SVIF – gjorde åtta mål

Hjorted/Totebo fick i alla fall träna på målgester mot Södra Vi.

Att Hjorted/Totebo skulle besegra Södra Vi var enkelt att tro i morse. Så blev det också. Matchen slutade hela 8-0 till skickliga topplaget.

H/T satte högsta tempo direkt och när man väl fick utdelning lossnade det ordentligt. Efter 5-0 i paus slog man av på takten i andra.

– Första var en fröjd att titta på, vi har väldigt fina kombinationer och löper bra. Även om Södra Vi står lågt skapar vi många chanser och har 5-0 efter första. Andra fortsätter lite likadant, men det blev lite avslaget. En väl genomförd match där vi är ett och två nummer större än Södra Vi, säger avstängde Jimmy Svensson som tycker att Amel Komina, Simon Sandberg och Albin Kito glänste.

"De gör det svårt för oss"

Mårten Malm i Södra Vi konstaterade att det var klasskillnad mellan lagen.

– Det var ett bra motstånd. Vi startar ganska bra, men de gör det svårt för oss och vi orkar inte med dem riktigt. Vi försöker hålla uppe positionsspelet.

Kunde ni gjort något annorlunda?

– Nej, det är ett klart bättre lag vi möter. Vi får göra det bättre nästa gång.

