Tuna låg rätt – men HT var överlägset i derbyt

Det blev inget jämnt och dramatiskt derby. Hjorted/Totebo var överlägset och vann med 5-0 borta mot IFK Tuna. – Det var ganska krampaktigt, men ingen fara på taket, säger Jimmy Svensson.

Hjorted/Totebo jagar seriesegern och uppflyttning till division 4. IFK Tuna har fått börja se sig om över axeln efter Södra Vi IF som fått upp farten.

På Tunhamra när de två grannklubbarna ställdes mot varandra var det aldrig något snack. Tuna, med många tunga pjäser borta, försökte spela ett extremt defensivt spel, men det var aldrig nära att räcka till poäng.

– Det går inte spela utan anfallsspel heller. Vi försökte hålla emot, stå rätt och göra det så länge det gick. Vi hann få dem lite frustrerade innan de fick 1-0. Det var lite flyt där, eftersom linjemannen vinkade och vi trodde man skulle blåsa. Skottet tog på en spelare också och den situationen hade kanske aldrig blivit av, säger Tunas tränare Lars Gustavsson.

Sett till hur många spelare som inte fanns med tyckte Gustavsson att hans lag gjorde vad man kunde.

– Vi gör det vi kan och ska hela matchen. Vi gör det vi har bestämt och är noggranna med det. Med tanke på våra förutsättningar visste vi att det skulle bli svårt att störa dem. När de gör 1-0 och 2-0 blir det tufft alltså.

"Ganska stel match"

HT:s spelande tränare Jimmy Svensson var förstås belåten över derbyviktorian.

– De ställde sig lågt och slog långt. De försökte stänga ytor och gjorde det ganska bra. Vi hade flera bra frisparkslägen innan Simon (Sandholm) prickade rätt. Vi hade nog fyra bra. Vi är mycket runt dem och de låg extremt lågt med hela laget. De hade knappt någon boll alls över 90 minuter. I början var de ju pigga och orkade flytta. Det var ganska krampaktigt utan att vara någon fara på taket.

Till slut luckrade Hjorted/Totebo upp rivalens defensiva taktik.

– De har inte ett skott på mål och i andra halvlek rättar vi till en del saker och hittar rätt ytor. De tröttnar och vi hade bud på fler mål. Det var en ganska stel match och då är det okej att vinna med 5-0.

Kämpigt läge

För Tuna börjar läget nu bli kämpigt. Inte minst med tanke på att SVIF börjat plocka poäng på löpande band.

– Kan vi hålla ihop vårt spel och vara så noggranna taktiskt som i den här matchen, då kan det bli bra. Men vi kan inte tro att vi är någon annanstans än där vi är.

Viktige mittbacken Alexander Gustafsson var tillbaka efter sin långa knäskada.

– Han höll och kände ingenting efteråt, säger Lars Gustavsson.

HT:s derbyskyttar var Adrian Ottosson gånger två och Simon Sandholm likaså. Mehmet Tekbas gjorde ett. Adrian Ottosson förtjänade beröm tillsammans med skadade Albin Kito, som kom med ett bra taktiskt förslag inför den andra halvleken. I Tuna svarade samtliga för en riktigt bra laginsats.

