Västerviks FF säkrade kvalplatsen efter 8-1 mot Södra Vi: "Vi är jättenöjda"

Västerviks FF körde över Södra Vi totalt. Siffrorna skrevs till 8-1 efter att Herman Grönwall svarat för inte mindre än fem fullträffar. – Vi är jättenöjda. Vi kom för att säkra kvalplatsen och det lyckades vi med, säger VFF-tränaren Thomas Kongstad.

Att det skulle bli tufft för Södra Vi var väntat. Men inte att Västerviks FF skulle vinna med 8-1 på Ulfveskog.

– Vi får utdelning direkt och gör två mål de första tio minuterna. Det är vi som för spelet och i andra rinner det iväg. De orkar inte försvara sig mot oss och det är en hel del returer som vi kan slå in, säger VFF-tränaren Thomas Kongstad.

Tack vare segern har Västerviks FF säkrat en kvalplats till division fyra.

– Vi är jättenöjda. Det var det vi kom hit för och vi har en bra känsla inför kvalet. Men först ska vi slutföra serien på ett bra sätt.

Fem mål av Grönwall

Kongstad vill berömma hela laget men ett extra plus till Damon Sevlidis och Nam Hai Pham.

– Sevlidis kommer in som högerback och gör det jättebra och Nam gör 60 fina minuter som ytterforward. Sen gör ju Herman Grönwall fem mål, det är såklart jättebra, säger Thomas Kongstad.

Vi har sökt ledare från Södra Vi utan framgång.