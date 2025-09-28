H/T krossade FBSK – avgörande seriefinal väntar i sista omgången

Hjorted/Totebo gjorde processen kort med Frödinge/Brantestad SK och vann med hela 7–0. Foto: Hjorted/Totebo

Hjorted/Totebo gjorde jobbet och besegrade ett degraderingsklart Frödinge/Brantestad SK med 7–0. Nu väntar en helt avgörande seriefinal mot IFK Oskarshamn nästa helg.

Tabelltvåan Hjorted/Totebo ställde över många ordinarie spelare med anledning av varningsläget och lättare skadekänningar mot jumbon Frödinge/Brantestad.

Spelarna som fick chansen tackade för förtroendet och gjorde bra ifrån sig.

H/T tog tag i matchen omgående och skapade chanser på löpande band. Segersiffrorna skrevs till 7–0 och Robert Nilsson i FBSK-kassen såg till att hålla nere siffrorna.

– Tre poäng och en dag på jobbet. Vi vilade alla kortbelastade spelare så det var kul att plocka in en del nya spelare i elvan som fick mycket speltid. Vi vilade Kito, Sandholm, Mehmet, Tom och Melvin. Mehmet, Sandholm och Tom satt med på bänken, men ingen spelade någonting. De var med om det var så att spelet går i stå. Vi hade 5–0 i halvtid så det fanns ingen anledning att gå in. Ett tag hade vi lite att gå på då Stjärnan hade kryss mot Oskarshamn. När jag fick reda på att Oskarshamn hade tagit ledningen kändes det som att vi slog av på takten, säger Jimmy Svensson.

Avgörande seriefinal om en vecka

H/T:s målskyttar var Amel Komina tre, Hadi Ammar två, Rasmus Abrahamsson och Emil Schön. Amel Komina levererade i rollen som forward.

– Vi gör det vi ska och behöver inte hålla på och sätta in några kortbelastade spelare. Det är bra genomfört och kontrollerat av hela laget.

Nu väntar en helt avgörande seriefinal mot IFK Oskarshamn, serieledaren som har 15 raka segrar, nästa söndag. H/T ligger två poäng efter Oskarshamn och måste vinna för att gå upp i division 4.

– Det är samma förutsättningar med att vi måste vinna sista matchen. Det är goda förutsättningar. Det är bara att gå in och gasa och vi har inget att förlora.

Annons:

"Spel mot ett mål"

Frödinge/Brantestad hade inte särskilt mycket att sätta emot.

– Hjorted ställde över några spelare och har bra skicklighet som räcker till ändå. Vi står upp bra med tanke på truppen vi har. Det kunde ha blivit mer, säger Urban Svensson.

Hur var matchen?

– Det är spel mot ett mål. Vi har några kontringar på dem, men vi lyckas inte med de sista passningarna och då blir det inget. Jag tror att deras målvakt får kasta sig på två skott och det är väl det enda.

FBSK avslutar division 5-sejouren med att möta ett annat degraderingsklart lag, IF Hebe.

– Jag skojade med ”Happe” på matchen i Djursdala. ”Ska vi göra upp det på yatzy i stället?”, frågade jag. Vi ska spela klart och får ge dem en match för att se hur det går. Vi slog dem en gång förra året och får försöka slå dem en gång i år också.

Fredric Carlsson spelade mittback och var bäst i FBSK.

– Resten kämpar, men vi är inte redigt där Totebo är.