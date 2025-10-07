Fallet Gullringen uppe på tävlingskommitténs bord

Gullringens agerande kring de spelare som misstänks ha saknat arbetstillstånd har hamnat på tävlingskommitténs bord. Foto: Ossian Mathiasson

Gullringen misstänks ha använt två spelare som inte haft arbetstillstånd i Sverige under hela säsongen. Nu diskuteras ärendet av förbundets tävlingskommitté. – Vi diskuterar det fortfarande, säger ordföranden Stefan Brandstedt.

För snart tre veckor sedan stoppades två spelare i Gullringen efter en träning. Gränspolisen omhändertog båda två och därefter inleddes polisutredningar mot både spelarna i fråga och Gullringen.

Misstankarna rör brott mot utlänningslagen. Enligt polisen lokalt har spelarna inte haft arbetstillstånd.

– Vi har sett uppehållstillstånd, ja. Jag vågar inte uttala mig exakt om hur det gått till. De har registrerats i Fogis (förbundets system för spelare) och där ska man skanna in alla blanketter som behövs och det har vi gjort vad jag vet, sa klubbens ordförande Jessica Eriksson i den här artikeln.

Ingen anmälan har kommit in

Om ett lag använder sig av obehöriga spelare riskerar de att tilldömas en förlust med 0-3 i den berörda matchen. Om det görs systematiskt kan det bli fråga om tvångsnedflyttning, enligt regelverket.

För att anmäla ett lags agerande i en match är preskriptionstiden blott fem dagar. Någon anmälan har inte kommit in till förbundet, men nu har tävlingskommittén ändå tagit upp fallet.

– Vi har diskuterat det internt och vi diskuterar det fortfarande. Vad vi diskuterar lämnar vi inte ut i tidningen. Vi har bara sett tidningsartiklarna och det har inte kommit in någon anmälan, säger Stefan Brandstedt, ordförande i tävlingskommittén i Smålands Fotbollsförbund.

Finns det liknande fall?

– Häromåret fanns ett liknande fall och då kom det en anmälan och då är det en annan sak. Vi kan inte ta ett beslut på tidningsartiklar, men vi diskuterar vad vi kan göra.

"Måste diskutera djupgående"

Något formellt ärende är inte öppnat.

– Vad jag vet idag kommer vi inte öppna ett ärende, men vi får se.

Varför gör ni inte det?

– Det gör vi inte.

Nej, men varför?

– Eftersom vi inte fått in någon anmälan. Vi måste diskutera djupgående hur vi ska hantera det här och hur vi ska agera.

Vilken bestraffning är möjlig?

– Det kan jag inte spekulera i. Jag tror inte det kommer påverka seriespelet, men det kan man bli att vi tänker annorlunda framöver.

När tar ni upp fallet igen?

– Vi diskuterar det fortlöpande och har diskussioner varje vecka. Det kommer nog upp längre fram.

Hur ser du på att det blivit såhär?

– Det är ju inte bra, registreringen hos oss är skött på rätt vis om jag förstår det rätt, sedan är det andra en annan sak.