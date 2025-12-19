Hjorted/Totebo ute efter revansch – jagar tredje titeln i Nennepokalen

Jacob Johanssons Hjorted/Totebo har en titel att försvara från förra året. Foto: Ossian Mathiasson

I Tjust Open förlorade Hjorted/Totebo finalen mot Tjust IF FF med 0-1. Nu hoppas de på revansch i hemmaturneringen Nennepokalen. – Det kommer bli tufft men vi ska absolut vara med och bråka om det, säger Jacob Johansson.

Åtta lag kommer till spel i Nennepokalen som arrangeras i HT-hallen för sjunde året i följd. Vilka lag som varit med i futsal-turneringen har varierat och i år debuterar Valdemarsvik IF Fotboll, Tjust IF FF och Gullringens GoIF.

– Lagen har bytts hejvilt genom åren och det är bara vi som har varit intakta, säger Jacob Johansson i Hjorted/Totebo som har en titel från förra året att försvara.

"Roligt avslut på året"

Lagen är indelade i två grupper där Tjust, Gullringen, BOIF och Frödinge/Brantestad ingår i ena och Hjorted/Totebo, Djursdala, Valdemarsvik och Ankarsrum i den andra. Matcherna spelas över 15 minuter och ettorna går direkt till semifinal medan tvåorna och treorna spelar kvartsfinal.

– Vi ser turneringen som ett roligt avslut på året. Tanken har hela tiden varit att ha med lag från både Vimmerby och Västerviks kommun eftersom vi ligger på gränsen och nu får vi dessutom in Valdemarsvik.

Hjorted/Totebo har vunnit turneringen 2022 och 2024 och Jacob Johansson hoppas givetvid på en tredje titel.

– Vi ska absolut vara med och bråka om det. Jag ser väl Tjust och Gullringen som huvudutmanare och Djursdala som en outsider.

"Revansch att utkräva"

I Tjust Open nyligen förlorade Hjorted/Totebo finalen mot just Tjust.

– Vi har revansch att utkräva på dem. Jag tycker att vi var spelförande men de vann med 1-0 och drog det längsta strået, säger Jacob Johansson.