H/T vill byta speldag på tilltänkt seriefinal: "Mer en folkfest"

Hjorted/Totebo kommer med stor sannolikhet spela en avgörande seriefinal mot IFK Oskarshamn i sista omgången av division 5. Om H/T får som de vill spelas matchen på lördag och inte på söndag. Foto: Simon Henriksson

Hjorted/Totebo förlorade den avgörande seriefinalen mot IFK Västervik i fjol. I år ser H/T ut att hamna i samma läge med en seriefinal i sista omgången. För att det ska bli en folkfest har H/T önskemål om att matchen byter speldag – från söndag till lördag. – Det skulle bli mer en folkfest på en lördag än en söndag, säger Jacob Johansson i H/T:s sprtgrupp.

IFK Oskarshamn och Hjorted/Totebo har seglat ifrån i toppen av division 5 och står på 50 respektive 48 poäng med tre matcher kvar. Seriens två bästa lag har varandra kvar att möta och matchen spelas på Tollevi i sista omgången.

Jacob Johansson, engagerad i Hjorted/Totebos sportgrupp, berättar att de vill och undersöker möjligheterna till att flytta den eventuellt avgörande seriefinalen från söndag 5 oktober till lördag 4 oktober.

– Vi tog en sista avstämning med truppen på träningen i går och försöker nu flytta matchen från söndag till lördag. Vi börjar med Smålands Fotbollförbund och sedan får vi gå vidare till IFK Oskarshamn för att se om de skulle vara intresserade av det. Det är på vårt initiativ, säger Jacob Johansson.

"Skulle kunna dra ännu mer folk"

Lagledaren Emil Johansson Holmberg har fått i uppdrag att ta kontakt med förbundet för att se om flytten går att genomföra.

– Jag vet inte hur det funkar inför en sista omgång, om man får flytta den hur som helst eller vad som gäller. Värt att säga är att inga andra lag påverkas av resultatet i matchen. Vi ser att vi skulle kunna dra ännu mer folk om matchen spelas på en lördag. Det blir lite festligare och det handlar inte om att vi har bättre lag på lördagen än på söndagen. Emil sköter kontakt med förbundet och Oskarshamn. Jag vet att han ska ta en kontakt i dag, men vet inte vad som har sagts. Är det så att det inte går så blir det söndag klockan 16 som det är sagt.

Sista omgången i division 4 spelas lördagen den 4 oktober. Då skulle det kunna bli en avgörande match mellan IFK Västervik och Gullringens GoIF i jakten på en kvalplats till division 3.

– Det är samma på söndagen när hela division 5-serien spelar och då tappar vi folk där.

Oavsett vad kommer matchen spelas på Tollevi i Totebo.

– Det går rykten om att vi har flyttat matchen för att vi ska ha större chans där, men det kan jag dementera. Det är klart sedan innan att vi ska spela matchen på Tollevi. I år är det Totebo som har sex hemmamatcher och Hjorted fem hemmamatcher.