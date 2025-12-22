Gullringen värvar mer – Hultsfredskillen ansluter

Gullringens GoIF har inte stängt sitt fönster ännu. På måndagen presenterar man Ali Allo som ny till föreningen.

20-åringen kommer från Hultsfred och har spelat för både HFK och Målilla. Nu närmast kommer han från Ljungbyholm, där han spelat under sin tid i Kalmar.

"Det känns väldigt bra att komma till Gullringen. Det är ett härligt gäng med många duktiga spelare. Att få ha Karlo som tränare känns väldigt nyttigt för mig, både som person men också som fotbollsspelare", säger Alli Allo.

Han har stora förhoppningar på 2026.

"Jag vill matcha klubbens mål vilket är att fightas i toppen. Det lär bli en tuff och rolig serie, men det klarar vi definitivt av. Det är en blandad trupp med både yngre och äldre spelare med mer rutin, vilket jag tror är nyckeln till att nå klubbens mål. Som lag så står Gullringen för ambition. De vill alltid nå nästa nivå vilket märks på träningarna", säger han till klubbens hemsida.