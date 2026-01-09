Rutinerat IFK Tuna slår ur underläge i KM: "Det är tufft"

Martin Carlssons IFK Tuna har vunnit KM två gånger tidigare. Foto: Arkivbild

Martin Carlsson avgjorde finalen mot Vimmerby IF 2018 när IFK Tuna tog sin andra och senaste titel i KM. Åtta år senare hoppas han på en ny triumf. – Man har alltid målsättningen att vinna, men det är tufft. Både Vimmerby IF och Gullringens GoIF är starka, säger han.

För 15 år sedan vann Martin Carlsson och brorsan Anton SM-guld i futsal med Vimmerby IF.

– Det var väldigt kul. Jag har alltid gillat att spela inomhus och det är en helt annan sport än fotboll ute, det går så fort, säger Martin som sedan länge tillhör IFK Tuna.

IFK Tuna har vunnit KM två gånger tidigare, 1982 och 2018. Då blev Martin Carlsson hjälte i finalen och på lördag är det dags att fortsätta jaga klubbens tredje titel.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Nja, inte så bra för min del. Jag har gjort en träning och var sjuk över jul, men de andra har kämpat på. Det ser väl ganska bra ut tycker jag.

"Ska vinna med det laget"

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Rutinen och att vi har en del som har spelat ihop länge och känner varandra. Vi har alltid målsättningen att vinna men det är tufft. Både Vimmerby IF och Gullringen är starka. Djursdala SK är också ett lag man behöver slå. Vi har ett delmål att nå semifinal.

Vilka lag går vidare till slutspel?

Vimmerby IF och Gullringens GoIF. Sedan blir det nog Djursdala SK, kanske Södra Vi IF.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Vimmerby IF. De ska vinna med det laget.

Vilka spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Jag får säga brorsan (Anton) eller Oskar Eriksson. Anton har näsa för målet och Oskar är en duktig spelfördelare.

Hur ser du på din egen roll?

– Ja, jag ska väl också göra en del mål.