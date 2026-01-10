10 januari 2026
SÅ ÄR TABELLÄGET I KM JUST NU

IFK Tuna har öppnat med en seger och en förlust i KM

FOTBOLL 10 januari 2026 12.13

Kommunmästerskapet i futsal rullar vidare och vi är mitt i gruppspelet. Här kan du följa matcherna som spelats och den nuvarande tabellen.

Här är matcherna som har spelats i gruppspelet hittills. Södra Vi IF öppnade starkast med tre raka segrar, men fick se sig besegrade i den fjärde när Vimmerby IF avgjorde med bara 26 sekunder kvar.

Gullringens GoIF-Storebro IF 3-1
Södra Vi IF-Frödinge/Brantestad 1-0
IFK Tuna-Djursdala SK 0-3
Frödinge/Brantestad-Vimmerby IF 0-4
Gullringens GoIF-IFK Tuna 3-4
Södra Vi IF-Storebro IF 3-0
Djursdala SK-Vimmerby IF 1-1
Frödinge/Brantestad-Storebro 1-0
Södra Vi-Gullringen 1-0
Djursdala SK-Frödinge/Brantestad SK 1-0
Vimmerby IF-Södra Vi IF 1-0
IFK Tuna-Storebro IF 1-2

Här är tabellen just nu:

Södra Vi       4   3   0   1    5-1   9
Vimmerby    3   2   1   0    6-1   7
Djursdala     3   2   1   0    5-1   7
Gullringen    3   1   0   2    6-6   3

–––––––––––––––––––

IFK Tuna      3   1   0   2    5-8   3
Storebro     4   1   0   3    2-7   3
FBSK             4   1   0   3    1-6   3

 



Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

