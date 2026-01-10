SÅ ÄR TABELLÄGET I KM JUST NU

IFK Tuna har öppnat med en seger och en förlust i KM
Här är matcherna som har spelats i gruppspelet hittills. Södra Vi IF öppnade starkast med tre raka segrar, men fick se sig besegrade i den fjärde när Vimmerby IF avgjorde med bara 26 sekunder kvar.
Gullringens GoIF-Storebro IF 3-1
Södra Vi IF-Frödinge/Brantestad 1-0
IFK Tuna-Djursdala SK 0-3
Frödinge/Brantestad-Vimmerby IF 0-4
Gullringens GoIF-IFK Tuna 3-4
Södra Vi IF-Storebro IF 3-0
Djursdala SK-Vimmerby IF 1-1
Frödinge/Brantestad-Storebro 1-0
Södra Vi-Gullringen 1-0
Djursdala SK-Frödinge/Brantestad SK 1-0
Vimmerby IF-Södra Vi IF 1-0
IFK Tuna-Storebro IF 1-2
Här är tabellen just nu:
Södra Vi 4 3 0 1 5-1 9
Vimmerby 3 2 1 0 6-1 7
Djursdala 3 2 1 0 5-1 7
Gullringen 3 1 0 2 6-6 3
–––––––––––––––––––
IFK Tuna 3 1 0 2 5-8 3
Storebro 4 1 0 3 2-7 3
FBSK 4 1 0 3 1-6 3