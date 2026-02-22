22 februari 2026
Tuff träningsmatch för Storebro – VIF P18 vann stort

Ville Abenius gjorde två mål för Vimmerby i storsegern mot Storebro. Foto: Arkivbild

FOTBOLL 22 februari 2026 17.24

Storebro IF hade inte mycket att hämta mot Vimmerbys juniorlag idag. Ett klart vassare gulsvart lag vann med hela 8-0, jämnt fördelat mellan halvlekarna. 

Nye tränaren Jimmi Wickström kunde enkelt konstatera att det finns en hel del att jobba på. 

– Idag var det tufft, vi ska implementera ett nytt spelsystem och blev ganska blottade idag. Det satt inte riktigt och vi blev bolltittande. Det var en träningsmatch och jag tycker att vi lärde oss mycket som vi behöver bli bättre på. Det handlar om hur vi ska flytta oss och hjälpa varandra i presspelet. De hade otroligt mycket boll och är väldigt skickliga, säger han. 

Ville Abenius och Esrom Habtom satte två mål vardera. Linus Hemmingsson, Ibrahim Amanov, Elias Remdahl och Josef Remdahl gjorde övriga fyra. 

Ludvig Lindersson slet tappert i SIF. 

Jakob Karlsson

