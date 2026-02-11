SKRÄLLEN: LOKALT LAG ERBJUDS FRIPLATS I DIVISION 3

Kliton Bakius IFK Västervik har erbjudits en friplats i division 3 som de ska ta ställning till. Foto: Simon Henriksson

IFK Västervik slutade tvåa i division 3-kvalet och missade uppflyttning. Nu, med cirka två månader kvar till seriestart, har klubben fått en andra chans på division 3-spel. Tar de den? ”Vi ska suga på den här karamellen, så får folket vänta på ett officiellt utlåtande från vår sida”, säger IFK Västerviks ordförande Christian Jansson till Västerviks-Tidningen.

IFK Västervik förlorade höstens kvalfinal mot Myresjö/Vetlanda FK, slutade tvåa i kvalgruppen med fyra inspelade poäng och gick miste om uppflyttningen till division 3.

Nu när IFK Västervik som mest håller på och förbereder sig för division 4-spel med heta bataljer mot framför allt Västerviks FF, Hjorted/Totebo och Tjust IF FF har man erbjudits en friplats i division 3, en nyhet som Västerviks-Tidningen var först med att rapportera om på tisdagskvällen. Norrköpingslaget Lindö FF har tackat ja till att ta över IF Sylvias division 2-plats och det har i sin tur öppnat upp en plats i division 3 nordöstra Götaland.

”Jag kan bekräfta att vi har fått frågan, och att IFK Västervik alltid har ambitionen att avancera i seriesystemet, även om beslutet ännu inte är helt fattat”, säger IFK Västerviks ordförande Christian Jansson till Västerviks-Tidningen.

Beslut fattas i närtid

IFK Västerviks ambition är att spela så högt upp som möjligt i seriesystemet och håller just nu på att titta över kostnadsbilden för division 3-spel. Serien, division 3 nordöstra Götaland, består av mestadels östgötska lag.

”Jag har under dagen kikat lite på det, och det går ungefär jämnt ut när det gäller längden på resorna. Vi har dock inte räknat färdigt på ekonomin helt än. Vi vet också att matcherna mot Västerviks FF, Hjorted-Totebo och Tjust IF FF hade gett en inkomst som vi kanske inte får i trean”, säger Christian Jansson.

Betänketiden sträcker sig fram till måndag och beslutet kommer fattas i närtid.

”Först och främst måste alla få säga vad de tycker i frågan. Vi har till måndag på oss, men samtidigt tror jag inte att ett beslut dröjer så länge”, säger Christian Jansson.