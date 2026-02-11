IFK TACKAR JA TILL FRIPLATSEN I DIVISION TRE

IFK kom tvåa i höstens kval till trean – men erbjöds en friplats under gårdagen. Nu har klubben funderat klart och bestämt sig för att tacka ja.

"Efter 30 år är IFK tillbaka i div 3 och Västervik har åter ett div 3 lag. Så kul! IFK kom tvåa i höstens kval till div 3 och det verkade bli ytterligare en säsong i div 4. På tisdags eftermiddagen kom dock beskedet att IFK erbjuds en ledig plats i årets div 3. Efter att ha förankrat beslutet bland spelare, ledare och styrelsen har vi idag meddelat SvFF att vi tackar JA till div 3 platsen", skriver IFK på sociala medier.

Det blir därmed inga derbyn mot Tjust, Hjorted/Totebo och Västervik för IFK – utan istället en spännande utmaning i division tre.