11 februari 2026
IFK TACKAR JA TILL FRIPLATSEN I DIVISION TRE

IFK Västervik spelar i division tre nästa säsong. Foto: Simon Henriksson

FOTBOLL 11 februari 2026 19.53

För första gången på 30 år kommer IFK Västervik spela i division tre. Klubben har tackat ja till den friplats man erbjöds nyligen. 

IFK kom tvåa i höstens kval till trean – men erbjöds en friplats under gårdagen. Nu har klubben funderat klart och bestämt sig för att tacka ja. 
"Efter 30 år är IFK tillbaka i div 3 och Västervik har åter ett div 3 lag. Så kul! IFK kom tvåa i höstens kval till div 3 och det verkade bli ytterligare en säsong i div 4. På tisdags eftermiddagen kom dock beskedet att IFK erbjuds en ledig plats i årets div 3. Efter att ha förankrat beslutet bland spelare, ledare och styrelsen har vi idag meddelat SvFF att vi tackar JA till div 3 platsen", skriver IFK på sociala medier. 

Det blir därmed inga derbyn mot Tjust, Hjorted/Totebo och Västervik för IFK – utan istället en spännande utmaning i division tre. 

