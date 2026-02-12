Svaret på friplatsfrågan var givet: "Kan i min värld inte tacka nej"

IFK Västervik tackar ja till division 3-spel med mindre än två månader kvar till seriestart. Det var inte speciellt mycket att fundera över när frågan dök upp. – Det är svinkul, säger tränaren Jonas Elb.

IFK Västervik kom tvåa i höstens division 3-kval som nykomling i division 4 och erbjöds en friplats i division 3 på tisdagen. Efter att ha förankrat beslutet bland spelare, ledare och styrelsen tog klubben kontakt med Svenska Fotbollförbundet och tackade ja till division 3-platsen under onsdagen.

– Att vi skulle erbjudas en division 3-plats var inget vi hade väntat oss. Vi hade helt och hållet förberett oss för en tuff division 4-säsong och all planering hade satts inför det. Hux flux fick vi den här frågan i tisdags klockan 13 och sedan har helvetet släppt lös. Man får ringa, styra och ställa med allt och alla, säger Jonas Elb.

Hur var känslan när ni fick beskedet att ni erbjuds en friplats i division 3?

– Fantastiskt roligt. Hela ambitionen med att tävla och hålla på med idrott är någonstans att spela så högt upp som möjligt. IFK har gjort det jättebra i flera år, vinner division 5 och kvalar till division 3 som nykomling i division 4. Vi står näst på tur efter det som hände med Sylvia. Vi har inte köpt oss till platsen utan vi har förtjänat den.

Var det givet att tacka ja till platsen?

– I min värld var det givet. Jag kan tycka att det är fantastiskt samtidigt som jag måste ha med mig en spelartrupp som tycker att det ska bli lika fantastiskt. Jag hade kunnat svara ja på stående fot, men någonstans var vi tvungna att landa in det så spelartruppen fick säga sitt. Det är idel positivt vad jag har förstått det som och då var det givetvis självklart att tacka ja.

"Något annat vore orimligt"

IFK Västervik kliver in på Lindö FF:s division 3-plats och premiärspelar borta mot Åby IF den 3 april.

Vad blir er målsättning i division 3?

– Som vi kastas in i serien och var vi var är så är målet att hålla oss kvar, något annat vore orimligt.

IFK Västerviks besked betyder att de går miste om derbymatcherna mot Västerviks FF, Hjorted/Totebo och Tjust IF FF i division 4.

– Det är den roligaste division 4-serien på väldigt, väldigt många år och det hade varit fantastiskt kul att ta sig an de uppgifterna, men får man den här chansen kan man i min värld inte tacka nej. Inte om ambitionen är att spela så högt upp som möjligt. Vi kommer till en säsong där vi har allt att vinna och det känns som att hela truppen har knutit näven.

Jonas Elb tar ett stort steg i sin egen tränarkarriär när han går från FC Örbäcken i division 6 till IFK Västervik i division 3.

Hur ser du själv på att du kliver upp tre divisioner som tränare?

– Absolut kunde steget vara stort, men det var inte det jag tackade ja till. Jag har mitt sätt att köra och kör väl vidare på det, vilket påminner lite mer om att leda Örbäcken i division 6 förra året. Vi hade haft målsättningen att vara i toppen i division 4 och då hade vi varit laget som alla vill slå. Nu kommer vi in i division 3 som ett lag som ingen räknar med, lite som FC Örbäcken var förra året. VI får väl se var det tar vägen och vi får göra en summering efter säsongens slut.

"Sämsta som kunde hända"

Ett tungt besked för IFK Västervik är att meriterade målvakten Albin Liffner riskerar att missa andra raka säsongen efter en allvarlig skada på hälsenan. Liffner är anställd på Västerviks Måleri som Jonas Elb äger och driver.

– Jag lider väldigt mycket med Albin som är en kollega, en fantastiskt bra vän och en otroligt bra målvakt. Det är jättetråkigt på alla sätt och det finns ingenting som är bra med detta rent personligt, arbetsmässigt eller fotbollsmässigt. Det var det sämsta som kunde hända.

Det återstår att se hur länge Albin Liffner blir borta från spel.

– Han ska tillbaka om två veckor för att ta bort gipset och då får vi se vad han får för besked. Det är givetvis så att man googlar, läser och hör kring skadans längd, men vi vet ingenting. Vi kan bara lida med Albin och jobba på för att hitta en ersättare.

Hur går jakten på en ny målvakt?

– Det öppnas lite andra möjligheter när man kommer upp på förbundsnivå. Beskedet kom i tisdags och jag hade 60 samtal om allt möjligt i går. En del var nyfikna om vad vi skulle välja, en del ville säga grattis och en del var fotbollsrelaterat och arbetsrelaterat. Vi jobbar stenhårt på att hitta en ersättare tills Albin är tillbaka.