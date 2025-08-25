Delikat situation – nu har VIF tre målvakter tillgängliga

Gustaf Johansson återvänder till moderklubben Vimmerby IF som tampas i botten av division 3. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF jagar nytt kontrakt i division 3. För att ta sig ur den knepiga sitsen värvar nästjumbon tillbaka målvakten Gustaf Johansson från Frödinge/Brantestad SK.

Med sex matcher kvar att spela i division 3 ligger Vimmerby IF näst sist med tolv inspelade poäng och har sju poäng upp till Hemgårdarnas BK på negativa kvalplatsen. Det är med andra ord ett prekärt läge som Vimmerby IF befinner sig i inför säsongsavslutningen.

Tidigare i dag berättade vår tidning att Vimmerby IF förstärker truppen genom att plocka hem målvakten Gustaf Johansson från Frödinge/Brantestad SK. Hans återkomst gör sportchefen Patricia Pöder glad.

– Det betyder naturligtvis jättemycket. Gustaf är inte bara en duktig spelare utan han är även en fantastisk person som vi har saknat. Det är glädjande att han känner mer sug och vill komma tillbaka till oss, säger Patricia Pöder.

Hur har det kommit på tal med hans återkomst?

– Vi har egentligen betraktat honom som vår spelare hela tiden och haft en dialog med honom under hela säsongen. Det är en spelare som vi alltid vill ha i vår trupp och nu föll det sig naturligt för honom att komma tillbaka. Han är varmt välkommen tillbaka, säger Patricia Pöder.

"En förstärkning"

Det betyder att VIF:s målvaktssida består av tre målvakter: Gustaf Johansson, Belmin Hrustic och Edvin Johansson. Tanken är att VIF avslutar säsongen med tre målvakter.

– Vi har inga andra planer just nu. Gustaf är en förstärkning och Belmin och Edvin är två duktiga målvakter.

Är det någon av dem som har yppat något om att de vill söka sig vidare?

– Nej, inte som det ser ut just nu.