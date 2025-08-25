BOMBEN: HAN FÖRSTÄRKER VIF I SLUTSPURTEN

Vimmerby IF släpper in väldigt många mål. Nu tänker man försöka ändra på det. Dagens Vimmerby kan nu avslöja att rutinerade Gustaf Johansson återvänder från FBSK. – Jag känner helt enkelt att jag var tvungen att försöka hjälpa Vimmerby, säger målvakten.

Inför den här säsongen valde Gustaf Johansson att lägga målvaktshandskarna på hyllan och lämna Vimmerby IF efter många. Sedan ung ålder har han varit given etta för VIF i division 2 och 3.

Beslutet i vintras kom överraskande, men senare stod det klart att Johansson blev en drömförstärkning för Frödinge/Brantestads SK i division 5. Där har han spelat ute, men även hoppat in som målvakt i flera matcher för den nuvarande jumbon.

Nu blir det inga fler matcher för FBSK – Gustaf Johansson har bestämt sig för en övergång tillbaka till VIF här under de allra sista dagarna av transferfönstret.

– Jag var lite sugen på att gå tillbaka till VIF och Vimmerby ha med mig. Frödinge var fine med att jag gick också, så det är därför. Jag har fått tillbaka suget och tycker det blir roligare för varje vecka som går, berättar Gustaf Johansson.

Övergången ska vara igångsatt och förhoppningen är att målvakten hinner bli spelklar till helgen.

– Frödinge visste om när jag skrev på att det kunde bli så här och Vimmerby gjorde det också klart när jag gick över, att jag fick gå tillbaka om jag ville. Det är inga större konstigheter, men jag kommer sakna killarna i Frödinge.

"Inget topprace"

Gustaf Johansson byter nu femmans bottenstrid mot treans. VIF fick "bara" 3-3 borta mot Assyriska i helgen och är i en prekär sits för återstoden av säsongen.

– Det är inget topprace man ger sig in i, men det blir en utmaning. Varje match är oerhörd viktig och vi får ta en match i taget.

Vad tror du om Frödinges chanser utan dig?

– De andra lagen i botten har börjat starkt på hösten, men det har Frödinge också gjort med flera bra prestationer. Hoppet finns fortfarande.

"Tvungen att hjälpa till"

Gustaf Johansson vet ännu inte om han kommer vakta kassen till helgens match för Vimmerby.

– Så långt har vi inte kommit i snacket ännu, vi får se hur det blir. Om allt går som det ska så ska jag vara spelklar i alla fall.

Vad kan du komma in och bidra med känner du?

– Jag kommer bara in och är mig själv. Jag ska ha en positiv inställning och så får vi se vad det blir. Hade jag inte känt en hunger hade jag inte gått tillbaka, eftersom jag trivts så bra i Frödinge. Men jag känner mig helt enkelt tvungen att försöka göra något och hjälpa Vimmerby på något sätt.