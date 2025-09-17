Skön seger för ungt VIBK – 15-åring nätade

Senaste hade VIBK flera debutanter. Likadant var det i kväll när fyra spelare födda 2010 fick vara med. – Kul att få se dem i seniorinnebandyn, säger tränaren Patrik "Bobby" Karlsson.

På onsdagskvällen ställdes Vimmerby IBK mot Craftstadens IBK från Oskarshamn i en träningsmatch i Idrottshallen. VIBK ställde ett mycket ungt lag på benen.

– Vi saknade några lite mer rutinerade och hade med fyra spelare födda 2010. De tillhör inte truppen så här långt, men vi kanske kommer söka dispens för dem. Med tanke på det tycker jag att vi gör det riktigt bra. De kanske väger lite lätt ibland, men de springer och gör det bra. Craftstaden kom också med ett ungt lag och det var kul att få se våra tjejer i seniorinnebandyn, säger tränaren Patrik Karlsson.

Senast gjorde hela fyra spelare debut i seniorsammanhang. I kväll var det fyra nya.

– Vi gör det bra framför allt i den andra perioden. Där var vi duktiga och drog ifrån. Vi spelade bra, hittade in i mitten många gånger och kom till avslut. Där sårade vi dem verkligen.

Dickinson med sitt första mål

Sofia Söderlund blev dubbel målskytt och Nelly Widéen och Alice Dickinson gjorde varsitt i 4-2-segern.

– Skönt att få vinna. Det här är ju en blivande seriekonkurrent och även om de också saknade några, så vet vi lite hur vi står gentemot dem.

Det här var VIBK:s sista träningsmatch inför premiären nästa helg.

– Nu ska vi träna på i en vecka och förbereda det sista lilla.

Många stack ut i Vimmerby, men 15-åringarna Alice Dickinson och Hilma Gustavsson var värda ett omnämnande.