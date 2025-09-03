03 september 2025
VH:s motståndare lånar in back från SHL

Karl Annborn förstärker Troja-Ljungby under två träningsmatcher. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 03 september 2025 13.30

På fredag ställs Vimmerby Hockey mot Troja-Ljungby – ett lag som också väntar i premiären den 19 september.
Till träningsmatchen i veckan lånar Troja in backen Karl Annborn, född 2007, från HV71.

Troja-Ljungby har flera skador på backsidan och lånar därför in talangen Karl Annborn från HV71. Lånet gäller under veckan och han kommer att vara med i träningsmatcherna mot Karlskoga och Vimmerby Hockey, meddelar klubben på sin hemsida.

