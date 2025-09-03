VH:s motståndare lånar in back från SHL

På fredag ställs Vimmerby Hockey mot Troja-Ljungby – ett lag som också väntar i premiären den 19 september. Till träningsmatchen i veckan lånar Troja in backen Karl Annborn, född 2007, från HV71.

