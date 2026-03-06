Supporterbuss stöttar VH i Ljungby: "Vill avsluta snyggt"

Sista matchen med gänget. Då vill ett decimerat Vimmerby Hockey avsluta snyggt borta mot Troja-Ljungby och får stöd av en supporterbuss från Vimmerby. – Vi har glada att vi har satt oss i den här sitsen men vill vinna alla matcher, säger Eric Karlsson.

Det kunde ha blivit en ångestmatch där Vimmerby Hockey behövde ta poäng för att undvika kval. Nu är bortamatchen mot redan klara jumbon Troja-Ljungby av akademisk betydelse.

– Det är skönt såklart. Det är bra också att inget av lagen har något att spela för, annars innebär det alltid ett extra ansvar, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Lånen har återvänt

Skadade backduon Oskar Lindgren och William Alftberg missar matchen, precis som Isak Hansen och Emil Ekholm. Inlånade trion Oscar Davidsson, Ville Svensson och August Lissel har dessutom återgått till sina respektive klubbar vilket innebär att VH åker med en tunn trupp till Ljungby.

– Vi tar inga chansningar med Alftberg men vill avsluta på ett snyggt sätt. Vi har en hel supporterbuss som åker ner och spelar för dem också. Det är sista matchen med gänget, för vissa är det sista matchen i VH-tröjan. Det gäller att lämna tröjan på en bättre plats än man tog den.