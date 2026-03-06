ORRSTEN AVGJORDE I FÖRLÄNGNING – CARLSSON UTGICK SKADAD

Anton Carlsson tvingades kliva av med en befarad huvudskada när Vimmerby Hockey vann säsongens sista match mot Troja-Ljungby. Slutsiffrorna i Ljungby skrevs till 3-4 efter förlängning.

Elias Lindgren bröt ett uppspel och fick skottläge redan i den första minuten, men sköt en bit över ribban. Det märktes annars tidigt att inget av lagen hade något att spela för. En avslagen känsla med få tacklingar och desto fler misstag inledningvis. När Anton Gradin rann igenom klev Pontus Eltonius, som sannolikt gjorde sin sista match i VH-tröjan, fram med en bra räddning.

Vimmerby Hockey tog ledningen i den sjunde matchminuten när Marcus Limpar Lantz vackert styrde in Elias Lindgrens skott från blålinjen. Gästerna hade det mesta av spelet men svårt att skapa klara målchanser. Med fem minuter kvar av den första perioden kvitterade Fabian Hellström sedan Trojas poängkung Linus Skager för enkelt fått dribbla sig igenom försvaret.

När Adam Petersson drog på sig en utvisning för interference pressade Troja-Ljungby på för ett ledningsmål och kom nära ett par gånger om. VH hann knappt bli fulltaligt innan Martin Pärna visades ut för en tripping i offensiv zon. Då var Nick Bochen närmast i slutsekunderna av perioden, men Oscar Fröberg räddade försöket.

Troja-Ljungby gick ifrån i andra

I andra perioden fortsatte Vimmerby Hockey dra på sig utvisningar. Först Martin Pärna, som kom direkt från utvisningsbåset och visades ut samtidigt som en Troja-spelare. Kort därefter Alfred Hjälm och hemmalaget fick en ny chans i powerplay. Då hade VH tur när Troja-Ljungby träffade ramen två gånger i samma numerära överläge utan att få in pucken. Efter nio minuter tog hemmalaget ändå ledningen. 18-årige Troja-produkten Nils Håkansson skickade in sitt första A-lagsmål och ett par minuter senare utökade Axel Wemmenborn efter slarv från VH-försvaret. Nick Bochen stod och sov vilket Linus Skager tackade för och frispelade sin lagkamrat framför målet.

I slutet av perioden klev Arvils Bergmanis in stenhårt mot Anton Carlsson i mittzon med en tackling som tog otäckt i huvudet och VH-forwarden tvingades kliva av. Jakob Karlsson skrinnade fram till Troja-försvararen direkt efteråt och visade precis vad han tyckte om tacklingen. Efter videobedömning fick Bergmanis matchstraff för charging och Vimmerby Hockey fem minuters powerplay. Bara sekunder in i det numerära överläget visades Hugo Lejon ut och i spel fyra mot fyra klev Johan Mörnsjö fram och reducerade snyggt med ett distinkt skott i bortre.

Orrsten avgjorde

Vimmerby Hockey inledde tredje perioden i powerplay utan att förvalta läget. Istället drog Jakob Karlsson på sig en utvisning för en crosschecking i ryggen på Linus Skager som fick rejält ont men snart var tillbaka på isen. Vimmerbys lagkapten stack upp och var nära att kvittera men backhand-försöket räddades. Med åtta minuter kvar kvitterade Adam Petersson till 3-3 med sitt fjärde mål för säsongen när han var först på en retur och vispade in pucken från nära håll.

Matchen gick till förlängning där Hugo Orrsten avgjorde och fastställde slutsiffrorna till 3-4.