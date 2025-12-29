Anton bröt långa måltorkan: "Nyårsfirandet blir skönare nu"

Första målet på 89 dagar. Anton Carlsson bröt sin långa måltorka och fullträffen i powerplay blev starten på VH:s islossning mot Troja-Ljungby. – Klart det är skönt. När man inte gör mål känns det tungt och nyårsfirandet blir skönare nu när man har brutit förlustsviten, säger forwarden.

Anton Carlsson gjorde en av sina bästa insatser för säsongen i bottenmötet med Troja-Ljungby. Utöver det förlösande målet visade forwarden vägen för VH med sin teknik och fart och var svårstoppad för gästernas försvar.

– Ja, det har känts bra en period nu men jag haft svårt att få ut det i prestation. Det gäller bara att ha tålamod i sitt spel så kommer det komma mer och mer, säger Anton Carlsson.

Första sedan 1 oktober

I andra perioden mot Troja-Ljungby gled han in från sin position till vänster i powerplay, siktade och sköt in pucken högt bakom Jonathan Stålberg. Det var Carlssons första mål sedan den 1 oktober när han hittade rätt mot Karlskoga.

– Klart det var skönt. Jag är en offensiv spelare som ska bidra offensivt och när man inte gör mål är det tungt. Skönt också att få utdelning i powerplay. Vår variant har fungerat jättebra tidigare och nu hittade vi ytterligare ett vapen med ”Jagge” framför mål som gjorde en bra skymning. Det var bara att sätta dit den.

Tre poäng mot Troja-Ljungby innebär att det nu är hela nio poäng ner till jumbon och fem ner till Västerås under strecket.

– Alla kollar tabellen hela tiden och vi vet hur tajt det är. Vi pratar ofta om att lägga det åt sidan och fokusera på våra prestationer. Det är lätt att räkna poäng och vara orolig för streck men det brukar sällan bli bra. Det är långt kvar och handlar om att ta match för match.

"En konstig match"

Istället för Kevin Wennström har Jakob Karlsson och Anton Carlsson haft Filip Fornåå Svensson bredvid sig i de senaste matcherna.

– Det är för- och nackdelar med båda då det är två olika spelartyper. Jag har spelat med Fornåå mycket den här säsongen och det har känts jättebra. Det fungerar bra med Kevin också men vi har kanske inte riktigt fått den utdelning som vi borde ha fått. I kväll tycker jag att vi gör en bra prestation. Det blir en konstig match när det rinner iväg och de kan chansa och gå på allt, men det är kul med lite produktion framåt.