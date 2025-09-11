VH-FÖRLUST MOT NYBRO I GENREPET: "VI HAR VUXIT"

Genrepet slutade med ännu en förlust för Vimmerby Hockey. Nybro Vikings vann med 2-0 och Vimmerby har fått en resultatmässigt tung avslutning på försäsongen. – Det var ändå vår bästa på försäsongen prestationsmässigt, säger tränaren Eric Karlsson.

Länsrivalen Nybro Vikings fick nätrassel för första gången redan efter knappt sex minuters spel. Då var det Elias Stenman som gjorde 1-0 på Pontus Eltonius i Vimmerbykassen.

– Det är en anstormning i början och tyvärr släpper vi in 1-0 där. Sedan växer vi in i det. Vi bygger längd och jag gillar mycket i första perioden. I andra får vi ett PP emot oss, men annars är det ganska bra där också. Det är en lite sämre avslutning av andra, där vi tappar lite puckar nedifrån. Tredje är ganska jämn och vi får bra tryck på dem med sju, åtta minuter kvar. Vi kan ta ut målvakten och det är en tajt match, säger Vimmerbytränaren Eric Karlsson.

I slutet gick VH för en kvittering, plockade ut målvakten och spelade sex mot fem. Men i stället för en 1-1-puck kunde Gabriel Säll sätta 2-0 i den tomma buren med tolv sekunder kvar på klockan.

– Nybro har lite fler klara chanser än oss, men summa summarum är det en väldigt tajt match, där vi driver vår identitet, är tuffa att möta där ute och står upp rent fysiskt mot dem. Det är en jämn match, där vi kunde pillat in någon puck också, men vi tar dem i serien sen.

"Vår bästa på försäsongen"

Utan att stirra sig blind på resultatet tyckte Eric Karlsson att det här var den bästa prestationen hans lag bjudit på när man varit på resande fot under försäsongen.

– Vi gör en bra bortamatch och prestationsmässigt är det vår bästa på försäsongen. Jag tycker vi har vuxit mer och mer, och jag gillar hur vi lär oss. Det är en väldigt coachbar och driven grupp. Nu kommer vi fortsätta gemensamt att byggas, utvecklas och lära oss. Det kan bli bra i slutändan.

Hur känner du kring att det varit en resultatmässigt tyngre avslutning på försäsongsmatchandet?

– Jag hade varit mer orolig om vi vunnit matcher, men varit långt ifrån där vi vill vara. Man vill alltid vinna och få resultat, men jag tycker att vi avslutar försäsongen med två bra prestationer på olika sätt och det var kul att se oss göra en så bra prestation på bortaplan.

En veckas speluppehåll

Nu väntar speluppehåll i en dryg vecka för Vimmerby Hockey. Fredagen den 19 september väntar premiär i Hockeyallsvenskan och då är det Troja/Ljungby som kommer till VBO Arena.

– Vi har följt vår plan hela vägen och har en plan för nästa vecka också kring vad vi ska implementera. Det blir en del sex mot fem, en del fem mot tre och i övrigt ska vi fortsätta gjuta mod i killarna. Vi är sjukt taggade på vår identitet och struktur, och jag är ganska säker på att vi kommer kliva ut i premiären och vara på en bra plats.

Känner du att du är säker på målvaktsfrågan och femmorna?

– Vi har hittat flera block. Vi har laborerat en del, men hittat mer och mer rätt. Jag gillar konkurrensen. Vi har 13 forwards, åtta backar och två målvakter som gjort det ruskigt bra, så jag gillar konkurrensen vi har i laget.

Extra bra svar i genrepet tyckte Eric Karlsson att Jakob Karlsson, som gjorde sin bästa match hittills, gav tillsammans med Arvid Hurtig och William Alftberg.