Hansen skadad under landslagsspel – kan missa flera matcher

Isak Hansen spelade landslagsturnering med Norge i helgen och drog på sig en överkroppsskada. Nu riskerar den viktige VH-backen att missa flera matcher. – Han har fått en smäll men det är ingenting som är brutet. Vi tar det dag-för-dag, säger tränaren Eric Karlsson.

Efter tre dagars ledighet tränade Vimmerby Hockey dubbelpass under måndagen för att förbereda sig för en intensiv vecka. Björklöven borta på onsdag, Mora borta på fredag och Oskarshamn hemma på söndag. En rivstart för nyförvärven Elias Lindgren och Hugo Orrsten med en roadtrip direkt.

Hur har de kommit in i laget?

– För Elias har det varit enkelt. Han har varit här i två år och är en grymt uppskattad kille. Man märker direkt att han är glad över att vara här. Hugo är en yngre kille med fin potential som är lite mer försiktig men han kommer också att acklimatisera sig. Det finns väldigt många bra människor i den här gruppen så jag är säker på att han kommer att trivas bra, säger Eric Karlsson.

Caderoth flyttas ner

Till matchen mot Björklöven har tränaren valt att kasta om i kedjorna.

Med bara ett mål och totalt fyra poäng på 15 matcher petas Arvid Caderoth från förstaformationen till förmån för Jakob Karlsson.

– Vi tycker väl att det har gått lite i stå. Fornåå Svensson och Caderoth har spelat ihop hela säsongen och nu gör vi ett litet break där. Vi gjorde en förändring redan inför sista perioden mot Troja som vi fick effekt på och vill bygga vidare på de blocken.

Caderoth tar istället plats mellan Hugo Orrsten och Elliot Ekefjärd i en på förhand intressant andrakedja.

– Det är tre stora pjäser och vi hoppas att vi kan få lite tyngd och kraft där, säger Eric Karlsson.

Annons:

Hansen skadad

Däremot ser VH ut att tvingas klara sig utan en av sina bästa backar. Isak Hansen skadade sig under European Cup of Nations med Norge och missar med största sannolikhet matchen mot Björklöven.

– Han har fått en smäll men ingenting är brutet och men vi hoppas få tillbaka honom i närtid.

Vad var fokus under dagens dubbelpass?

– Vi har jobbat väldigt hårt på vårt supportspel. Enkelt förklarat handlar det om att hjälpa den som har pucken på bättre sätt. Det är något som vi har landat i att vi behöver utveckla. Att hitta den yta som finns, erbjuda ett spel och bli bättre på att flytta runt pucken.

"Seriens bästa lag"

Björklöven har imponerat under säsongen och toppar serien i överlägsen stil med en förkrossande målskillnad på 60-19.

– Seriens bästa lag helt klart. De har en stabilitet och arbetsetik som jag tycker att de har saknat tidigare och det blir en inspirerande uppgift. För oss handlar det om att älska möjligheten. Vi har allt att vinna och jag hoppas att vi kan gå ut och tro på det.

Vad är det som inte har fungerat på bortaplan för er hittills?

– Jag upplever att vi behöver hitta ett bättre sätt att starta matcherna. Vi behöver inte vara spelförande, men att skjuta noll skott samtidigt som motståndarna skjuter uppemot tio under matchens första tio minuter är inte hållbart. Att de får äga spelet är okej, men vi behöver hitta både taktiska och mentala vägar på bortaplan. Tro på att vi kan vinna alla matcher. Här hemma vet vi att vi kan det.

"Finns mycket potential"

Vimmerby Hockey är fortfarande på jakt efter offensiv förstärkning och sportchefen Pelle Johansson meddelade förra veckan att klubben fått tag i externa medel för att finansiera en toppvärvning. Men än är ingenting klart.

– Pelle jobbar frekvent och vi är väldigt inkopplade i vad det ska vara. Vi ser ett behov av att bli effektivare på våra målchanser och det är den spetsen i den offensiva riktningen vi är ute efter. Samtidigt finns det fortfarande mycket potential i gubbarna i vi har. Det handlar mycket mentalt om att få ut mer av killarna som får möjlighet att spela i offensiva situationer. De har sjukt bra underliggande statistik och tar sig till chanser, men vi behöver få flowet i att puckarna trillar in. Gör man bra saker över tid så brukar det komma, säger Eric Karlson.