25 november 2025
AIK lånar in center från HV71

Martin Johnsen lånas ut från HV71 till AIK. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 25 november 2025 14.47

Förra säsongen gjorde Martin Johnsen 47 poäng i Mora. Han värvades till HV71 men har inte fått igång poängproduktionen i SHL och nu lånas 21-åringen istället ut till AIK. 
– En spelskicklig och smart center som kommer att förstärka oss, säger sportchefen Lasse Johansson.

Martin Johnsen har bara svarat för fem poäng på 22 framträdanden i HV71-tröjan. Nu lånas han ut till AIK resten av säsongen men HV71 har rätt att plocka hem spelaren i mitten av februari.

– Vi har letat efter en center med tanke på vårt skadeläge och vi är glada över den här lösningen med HV71 då Martin är en spelskicklig och smart center som kommer att förstärka oss, säger sportchefen Lasse Johansson till klubbens hemsida.

Den 21-årige centern gjorde hela 47 poäng på 49 matcher för Mora förra säsongen.

Rickard Johnston

