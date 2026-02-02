Allsvenska klubben sparkar huvudtränaren: ”Har ett ansvar”

AIK gör förändringar i herrlagets ledarstab. Klubben har beslutat att entlediga Fredrik Hallberg från uppdraget som huvudtränare med omedelbar verkan. Foto: Bildbyrån

AIK har fattat beslut om att göra förändringar i ledarstaben. Huvudtränaren Fredrik Hallberg entledigas från sin tjänst med omedelbar verkan.

Efter en till stora delar motig januari med många nederlag var AIK inne i en positiv trend med sju poäng på de tre senaste matcherna inför gårdagens bortamatch mot Kalmar HC.

Det blev förlust med hela 2–7 mot Kalmar HC och AIK:s sportsliga ledning meddelar under måndagen att huvudtränaren Fredrik Hallberg får sparken från och med i dag.

”Ledningen tillsammans med styrelsen har idag beslutat att arbetsbefria Fredrik Hallberg som huvudtränare för vårt herrlag. Det här är inget beslut som någon vill ta men vi har ett ansvar mot AIK Hockey, våra supportrar och sponsorer samt finansiärer att visa handlingskraft när det krävs”, säger klubbdirektören och vd:n Stefan Gustavsson i ett pressmeddelande.

AIK:s sportsliga ledning uppger i pressmeddelandet att de inte är nöjda med lagets resultatmässiga leverans. AIK ligger femma i Hockeyallsvenskan med 69 poäng.

”Det är tydligt att vi inte får ut den kapacitet som finns i vårt lag sedan en tid tillbaka. Vi går in i den viktigaste delen av säsongen och ny energi behöver komma in i gruppen för att skapa en positiv förändring. Jag vill tacka Fredrik för det jobb han har lagt ned i AIK Hockey och önska honom lycka till fortsättningsvis”, säger Stefan Gustavsson.

Klubben har inlett arbetet med utformningen av herrlagets ledarstab under resterande delen av säsongen. Befintlig ledarstab leder laget tills vidare.