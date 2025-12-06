Många kära återseenden för Måns: "Vimmerby är tunga att möta"

Måns Carlsson var tillbaka i Vimmerby och fick se sig besegrad. Foto: Rickard Johnston

Han vann poängligan sin enda säsong i Vimmerby Hockey. På fredagskvällen var det dags för första besöket i VBO Arena igen för Måns Carlsson. – Vimmerby är tunga att möta, säger forwarden.

Säsongen 2018/19 svarade Måns Carlsson för 54 poäng på 48 matcher i Hockeyettan för Vimmerby Hockey och vann den interna poängligan.

Vimmerby blev en språngbräda som tagit Måns Carlsson hela vägen till SHL. Nu lirar han med Modo i Hockeyallsvenskan och har svarat för 10 poäng på 25 matcher den här säsongen.

Han var tillbaka i VBO Arena för första gången sedan han lämnade den här fredagskvällen.

– Det var kul att vara tillbaka. Jag har nog bara kört igenom innan. Det är en större rink än senast, men annars är det mesta sig likt. Det var kul att vara tillbaka, säger Måns Carlsson.

Du såg ut att munhuggas lite med Anton Carlsson i alla fall?

– Ja, haha. Sedan träffade jag Jacob Isaksson en sväng i går och min gamla chef Maria Wester. Man känner ju igen en hel del folk här.

"Får ta med oss den energin"

Måns Carlsson tyckte, om vi går över till själva matchen, att spelet i numerärt över- och underläge blev matchavgörande.

– Vi får en tung start och någonstans avgörs det i special teams. I andra, en bit in, tycker jag att vi tar över och hela tredje har vi. Men där vi är nu får vi ta med oss det vi kan och det positiva är att vi driver spelet och kommer tillbaka från att ligga under med 3-1. Vi får ta med oss den energin och glöden.

Vad är det som inte stämmer för er?

– Vi har varit spretiga, men nu tycker jag att vi hänger ihop lite bättre. Vi jobbar mer som en kedja.

Annons:

"Var bättre oss"

Mot Vimmerby räckte det dock bara till en poäng. Måns Carlsson är imponerad över sitt gamla lag.

– De är tunga att möta och gör det bra. Jag tyckte att de var bättre än oss i Ö-vik. Eric (Karlsson) har fått ihop det bra och de har kärngruppen kvar sedan jag var här. Man vinner mycket på en stark kärna och de har en bra laganda. Det är kul att det går bra för Vimmerby, men inte kul att vi torskar förstås. Jag trivdes väldigt bra här och har fina minnen härifrån.