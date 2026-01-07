07 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LIVE: VH i underläge – följ matchen mot Modo här

Vimmerby Hockey slog Modo senast det begav sig i VBO Arena. Kan VH bryta sin trend och vinna i kväll? Foto: Rickard Johnston

LIVE: VH i underläge – följ matchen mot Modo här

ISHOCKEY 07 januari 2026 18.55

Vimmerby Hockey slog Modo Hockey efter förlängning senast i VBO Arena. Kan Vimmerby knäcka storklubben från Örnsköldsvik igen?

Annons:

Följ med i vår direktrapportering från matchen för att få svaret. Vi börjar strax före nedsläpp.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Många kära återseenden för Måns: "Vimmerby är tunga att möta"
Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt