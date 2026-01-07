LIVE: VH i underläge – följ matchen mot Modo här

Annons:
Vimmerby Hockey slog Modo senast det begav sig i VBO Arena. Kan VH bryta sin trend och vinna i kväll?
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey slog Modo Hockey efter förlängning senast i VBO Arena. Kan Vimmerby knäcka storklubben från Örnsköldsvik igen?
Följ med i vår direktrapportering från matchen för att få svaret. Vi börjar strax före nedsläpp.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
