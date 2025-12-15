Limpar Lantz nobbar förlängning – men Lejon uppges ansluta: "Förstår kopplingen"

Marcus Limpar Lantz har tackat nej till en kontraktsförlängning med Vimmerby Hockey och ska ha bestämt sig för Kalmar HC. Till höger VH:s sportchef Pelle Johansson. Foto: Ossian Mathiasson och Bildbyrån

Marcus Limpar Lantz har tackat nej till en förlängning med Vimmerby Hockey. Samtidigt uppges 20-årige forwarden Hugo Lejon vara klar. – Jag förstår kopplingen och har bra koll på honom, säger sportchefen Pelle Johansson.

Det var Expressen som var först med uppgifterna om att Hugo Lejon ska vara klar för Vimmerby Hockey. Att namnet nämns är ingen överraskning med tanke på att Lejon har Västerås som moderklubb och har varit utlånad till klubben från Brynäs under årets säsong.

– Det är en rätt naturlig koppling om det är så att han har brutit avtalen nu. Jag förstår kopplingen mellan Eric (Karlsson), Stefan (Fredriksson) och Hugo, men inte mer än så.

Har du bra koll på spelaren?

– Absolut.

Limpar Lantz har tackat nej

Samtidigt som Lejon ser ut att ansluta står det klart att Marcus Limpar Lantz söker sig vidare till nästa säsong.

I en intervju med vår tidning berättade Kalmars sportchef Daniel Stolt att han höll bra koll på spelarna i Vimmerby Hockey och öppnade för värvningar av spelare i rätt ålder. Nu ser 22-årige Limpar Lantz ut att gå samma väg som George Diaco och Eddie Levin gjorde i våras. Vimmerby Tidning gick ut med uppgifter om att centern är klar för Kalmar under förmiddagen och Pelle Johansson bekräftat att Limpar Lantz tackat nej till VH inför nästa säsong.

– Vi är inte med i racet längre med honom längre och det är klart att det är surt. Det är definitivt en spelare som vi hade velat bygga laget kring.

Finns det fler VH-spelare som kan hamna i Kalmar?

– Ja, det vet inte jag. Vi har säkert ett gäng spelare som andra allsvenska klubbar tittar på, sedan om det är Kalmar eller vilka de än må vara vet jag inte.

Kritisk mot Kalmar

Pelle Johansson tror inte att tappet av Limpar Lantz till nästa säsong kommer att påverka resten av truppen, men är inte helt nöjd med tillvägagångssättet från Kalmars sida.

– Man kan tycka vad man vill, men att de rycker i våra spelare redan nu är jag inget fan över. Sedan tror jag absolut inte att spelaren i fråga kommer att prestera sämre hos oss för det. Jag förutsätter att man gör ett bra jobb där man är anställd, säger VH:s sportchef.

William Alftberg har nyligen förlängt kontraktet. Finns det fler spelare ni diskuterar med?

– Vi jobbar efter ett gäng spelare, sedan är det lite olika hur långt man har kommit. En del vill göra klart tidigt och andra vill vänta lite, det är en process som får ha sin gång.

"Har haft lite oflyt"

Oscar Davidsson har i veckan återigen kallats tillbaka till HV71, och inte heller Vimmerby Hockeys andra lån har varit särskilt lyckat. Kevin Israelsson har bara gjort ett fåtal matcher och är i Växjö för rehabträning.

– Där har vi haft lite oflyt, så är det. Med Oscar har det inte varit någon optimal lösning för någon av parterna. Samtidigt är det risken man tar med ett lån och HV71 har en extrem skadesituation. Jag förstår att det inte är en rolig sits och marknaden är som den är. Kevin rehabar och behöver komma igång med J20-matcher först för att få lite matchvana, säger Pelle Johansson.

Filip Fornåå Svensson är igång och tränar på is, men är fortfarande inte fullt återställd efter sin skada.

– Han är mer dag-till-dag nu, sen får vi se om han är tillbaka innan eller efter jul. Det återstår att se.