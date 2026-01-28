UPPGIFTER: Landslagsbacken lämnar VH – "Inga kommentarer"

Uppgifter under onsdagen gör gällande att Vimmerbys norske landslagsback Isak Hansen kommer lämna. Enligt Expressen är han klar för Stavanger inför nästa säsong. – Inga kommentarer, säger sportchefen Pelle Johansson.

Expressens Sillyrummet släppte dubbla nyheter om Vimmerby Hockey under onsdagen. Den minst farliga är väl att Pontus Eltonius kommer tredjeregistreras av Frölunda inför slutskedet av säsongen.

Målvakten har en bakgrund i Frölundas ungdomsverksamhet och ska enligt Expressen spela klart säsongen i Vimmerby först, innan han därefter ansluter till SHL-laget för att täcka upp vid skador eller sjukdom.

En värre nyhet är att Isak Hansen uppges lämna Vimmerby. Enligt tidningens uppgifter är den norske landslagsbacken klar för Stavanger. 22-åringen kommer spela klart säsongen här innan han flyttar tillbaka till Norge. Det ska ha funnits intresse för honom från bland annat Mora, men han väljer i stället Stavanger.

– Jag har ingen kommentar till det åt något håll, säger sportchefen Pelle Johansson.

För du eller har du fört diskussioner med Hansen om nästa säsong?

– Jag har pratat med hans agent, men det är mer i ett inledande skede. Vi har anmält vårt intresse, men en del vill spela färdigt säsongen först och en del går att prata med nu. Det är olika det där.

Letar forward

När det gäller Hansens framtid kommande säsong har Pelle Johansson inga kommentarer, men han är tydlig med att han blir kvar här säsongen ut.

– Det är inte aktuellt med någon flytt nu. Det kan jag definitivt säga.

Vimmerby Hockey letar fortfarande forwardsförstärkning, men det finns inget nytt att kommentera där.

– Det är status quo. Händer det något så kommer vi att kommunicera det.

Men det är en forward som ska in?

– Här och nu är det en forward vi söker. Isak (Hansen) ska iväg på landslagsuppdrag nästa vecka och vi kan stå här med två skadade backar i morgon, så det vet man inte.

Tidigare i veckan släppte Vimmerby Hockey Elliot Ekefjärd till Karlskrona HK. Något mer ut är dock inte aktuellt.

– Vi har fått några frågor, men vi vågar inte släppa något mer. Vi kan behöva varenda gubbe, så vi kommer inte släppa någon mer.