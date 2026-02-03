KLART: Han tar över AIK säsongen ut

Det blir Johan Andersson som tar över herrlaget som huvudtränare säsongen ut efter att Fredrik Hallberg sparkats från posten efter en period av svaga resultat. Han tar steget från J20-laget upp till herrlaget.

– Johan är redan en viktig del av AIK och står bakom ett framgångsrikt arbete med vårt J20. Det har visat sig under säsongen när vi sett många juniorer kommit upp i herrlaget och gjort det bra på seniornivå. Nu kommer han att driva gruppen framåt och arbeta med de justeringar som vi anser behövs för att ge laget bästa möjliga förutsättningar för att gå så långt som möjligt den här säsongen. Planen att lyfta upp Johan i någon roll i herrlaget har funnits under en längre tid. I AIK är det vår ambition att fostra såväl spelare som ledare. Vi känner oss trygga i beslutet att han leder herrlaget som huvudansvarig säsongen ut, säger AIK Hockeys sportchef Lasse Johansson.

Johan Andersson kom till AIK säsongen 2010/2011 som spelare och gjorde 95 matcher i herrlaget. Säsongen 2023/2024 tog han över AIK:s J20-lag. AIK ligger femma i Hockeyallsvenskan och både Kalmar och Vimmerby har kvar att möta AIK varsin gång under slutdelen av säsongen.