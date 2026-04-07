KLART: Tuurala presenterad av 08-klubben: "Det här är hemma"

Det har varit på tapeten under en längre tid. Nu meddelar AIK att Viktor Tuurala, huvudtränare i Kalmar HC de fem senaste säsongerna, tar plats i 08-klubbens bås till kommande säsong.

37-åringen Viktor Tuurala har lett både Väsby och Kalmar från Hockeyettan till HockeyAllsvenskan och förde under den gångna säsongen Kalmar till en historisk andraplats i Hockeyallsvenskans grundserie och prisades som ”Årets tränare” i ligan.

Kalmar HC tog farväl av succétränaren strax före påsk och flera medier har under de senaste månaderna berättat att Stockholmsklubben AIK kommer bli hans nästa klubbadress.

I dag meddelar AIK att Viktor Tuurala återvänder till Stockholm och är lagets nye huvudtränare. Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med säsongen 2027/2028.

"Jag mår jäkligt bra just nu, det kan jag inte sticka under stol med. Det här är hemma. När det kommer en möjlighet att komma hem, då är det verkligen något man vill vara mån om. Man vill inte bara vara redo, man vill vara ”överredo” och ha full respekt för att de här möjligheterna inte kommer så ofta, säger Viktor Tuurala i ett pressmeddelande.

AIK:s sportchef Lasse Johansson känner glädje över att kunna välkomna Viktor Tuurala till AIK:

"I vår process har vi letat efter en ledare med ett tydligt spelsätt, starkt driv och förmåga att utveckla både lag och individer. Viktor uppfyller alla de kriterierna och har dessutom visat att han kan skapa en vinnande kultur. Vi ser fram emot att påbörja resan tillsammans och är övertygade om att hans ledarskap kommer att bidra till att ta AIK Hockey framåt", säger Lasse Johansson.