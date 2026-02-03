03 februari 2026
BEKRÄFTAT: Vimmerbys landslagsback klar för ny klubb

Isak Hansen är klar för Stavanger Oilers. Foto: Arkivbild

BEKRÄFTAT: Vimmerbys landslagsback klar för ny klubb

ISHOCKEY 03 februari 2026 17.47

Vimmerbys norske landslagsback Isak Hansen är förlorad. Det bekräftar den norska klubben Stavanger Oilers.

Redan för en tid sedan kom uppgifter om att Vimmerbys norske landslagsback Isak Hansen skulle lämna klubben kommande säsong. Nu står det helt klart att han flyttar hem till Norge och norska ligan.

På tisdagen gick nämligen Stavanger Oilers ut med att man värvat 22-åringen och kontraktet gäller över säsongen 2027/2028.

Den utpräglat defensive backen har svarat för tre poäng på 39 matcher. Mora IK ska också ha visat intresse för honom, men han väljer alltså att flytta till sitt hemland i stället. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

