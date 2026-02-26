Backen missar Almtuna – svävande svar om återstoden av säsongen

Viktige backen Isak Hansen klev också av gårdagens match mot Östersunds IK. Han missar matchen mot Almtuna IS och hur det är med honom är oklart. Svaren kring återstoden av säsongen är svävande. – Det är en underkroppsskada och vi kollar upp det, säger den norske backen.

Isak Hansen har varit en av Vimmerby Hockeys mest pålitliga backar den här säsongen och har en väldigt viktig roll defensivt. Mot Östersunds IK fick han en tackling som gjorde att hans match var över.

– Jag fick en tackling i andra perioden och kände direkt att något inte riktigt stämde. Jag försökte några byten till, men sedan var jag tvungen att kasta in handduken, säger Isak Hansen.

Hur är det med dig nu?

– Det är väldigt oklart ännu. Vi håller på och kollar upp det.

Matchen mot Almtuna körd

Isak Hansen vill inte säga något mer än att det rör sig om en underkroppsskada.

Har du varit på undersökning i dag?

– Nja, det ska bli mer undersökning senare.

Matchen mot Almtuna under fredagskvällen ska vara körd.

– Ja, den tror jag inte på.

"Vet faktiskt inte"

Han vill dock inte ge supportrarna det värsta beskedet. Att säsongen för hans del kan vara över.

– Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte så mycket ännu, utan vi får vänta tills jag kollat upp det. Än så länge finns det hopp.

Vad känner du över att bli skadad nu?

– Det är inget man hoppas på, men det är som i går. Vi tar en krigarseger ändå fast jag och Anton (Carlsson) försvann. Det känns som att vi har bra bredd.