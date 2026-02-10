Besvikelse efter förlust i Mora: "Inte på den nivå vi vet att vi kan"

Vimmerby Hockey gjorde ingen större prestation i Mora. Ändå fick man med sig en poäng efter strafförlust. – Vi var ganska överens vi och killarna över att prestationen inte är på den nivå vi vet att vi kan, säger tränaren Eric Karlsson.

Både med 1-0 och 2-1 ledde Vimmerby Hockey borta mot Mora IK, men det var ledningar man inte fick spela särskilt länge på. Lite för snällt fick Mora kvittera både en och två gånger.

– Det är en klyscha, men man är som svagast precis när man gjort mål. Det handlar om ett ansvar att kliva in på isen och vi pratar ofta om att det är ett viktigt byte att få till. Nu får vi inte till det de här två gångerna, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby tog ändå matchen hela vägen till straffar, men där var Mora, som jagar topp sex, starkast och vann med 3-2.

– Vi var ganska överens vi och killarna över att prestationen inte är på den nivå vi vet att vi kan. Generellt sett är vi besvikna över prestationen. Besvikelsen är mest på prestationen och att vi inte kommer upp i en bättre nivå. Det är mycket besvikelse över att vi kan bättre och det är ett friskhetstecken i den här gruppen. Vi har visat hur starka vi är flera gånger. Med tanke på att vi inte kommer upp i nivå, så får vi ta med oss den här poängen, slicka såren i tre dagar och sedan återsamlas vi på lördag.

Klarade sju boxplay

Vimmerby svarade, likt i fredags, för en urstark boxplayinsats. Då mot Oskarshamn klarade man fyra av fyra och i kväll var det hela sju numerära underlägen. Vid två tillfällen fick Mora spela närmare minuten i fem mot tre.

– Vårt boxplay gör ett jättejobb och har många minuter där. Vi har framför allt två långa tre mot femmor emot oss och då är det svårt att hålla ihop det. Vi spelar uppoffrande och all kredd till killarna för det. Vi har haft det kämpigt, men det är små marginaler och ibland kan det vara en bra prestation av motståndarna eller en superräddning av målvakten.

Hur viktigt är det att ni har fått ordning på boxplay nu inför slutskedet?

– Det är viktigt och det bygger en trygghet. Det har varit lite tvärtom innan att det ringer åt andra hållet, men nu håller vi ihop det. Vi har inte gjort några avgörande grejer, utan vi har jobbat metodiskt och konsekvent. All kredd till killarna som gör bra prestationer.

Annons:

Svagt powerplayspel

Å andra sidan var Vimmerbys powerplay inte av samma kvalitet. Visserligen blev det ett mål under den femminutare man tilldelades alldeles i upptakten av matchen, men spelet i numerärt överläge i andra akten var milt uttryckt för svagt.

– Vi har haft svårt att vinna tekningen och haft svårt med våra uppspel och ingångar. Det gör att vi tappar flowet och blir forcerade och stressade. Väl i zon är det ganska bra och vi har höjt det rejält vad gäller procenten på slutet.

Många kan nog förundras över att samma spelare gör det bra i fem mot fem, men att det sedan inte alls funkar i fem mot fyra?

– Det är en besvikelse från oss och de inblandade över det. Vi behöver komma upp där som vi gjort i vårt "PK". Det handlar inte alltid om att göra mål, men att bygga momentum och en god känsla. I dag skapar det en frustration i stället och vi får gå tillbaka till ritbordet.

Har tre poäng ned med sju matcher kvar

Vimmerby har nu lika många spelade matcher som Västerås och Troja-Ljungby. Före de förstnämnda är man med tre poäng och ned till Troja har man tio. Sju omgångar återstår av Hockeyallsvenskan.

– Det kommer vara en kamp till sista matchen. Vi är inställda på det. I kväll är det en besvikelse över prestationen mer än att vi får med oss en poäng. Nu ska vi samla kraft i några dagar, där spelarna får välförtjänt ledigt eftersom de slitigt ont länge, och sedan kör vi på lördag.

Robin Christoffersson i kassen fick beröm för insatsen.

– Jag gillar hans match. Han är jättebra och våra målvakter ger oss förutsättningar att vinna matcher, säger Eric Karlsson.