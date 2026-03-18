Storslam för Kalmar HC: Årets tränare, back och sportchef

Kalmar HC: succésäsong har inte gått obemärkt förbi. Viktor Tuurala, Peter DiLiberatore och Daniel Stolt prisas när jurygrupper har fått säga sitt. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC svarade för en kanonsäsong i grundserien och slutade tvåa bakom Björklöven. Nu tar klubben hem utmärkelserna årets tränare i Viktor Tuurala, årets sportchef i Daniel Stolt och årets back i Peter DiLiberatore. En jury bestående av experter och journalister har sagt sitt.

Kalmar HC har just nu 1-1 i matcher mot Södertälje SK i kvartsfinalen och hoppet om SHL lever. Men redan nu belönas klubben med trippla utmärkelser för säsongens insatser. När Hockeyallsvenskan via jurygrupper utsett årets back, årets sportchef och årets tränare är Kalmar HC representerat tre gånger om.

Successivt tagit kliv

Peter DiLiberatore blev årets back efter 36 poäng på 31 matcher. Han hade högst poängsnitt av samtliga backar (0,88 poäng/match) och det femte bästa snittet av en utländsk back i Hockeyallsvenskans historia.

Viktor Tuurala blev årets tränare under sin tredje säsong med Kalmar HC. Resultaten har förbättrats årligen från tia till sexa och i år en andraplats bakom Björklöven. 113 poäng är den högsta noteringen för ett lag från Småland.

Daniel Stolt blev årets sportchef efter att ha byggt klubben från start i Hockeyallsvenskan och visat upp en tydlig resultatmässig utveckling. Ett lagbygge som successivt tagit kliv och etablerat sig i toppen av ligan, lyder motiveringen.