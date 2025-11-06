Elowson storfavorit till fjärde Kåsa-titeln: "Går absolut för att vinna"

Trefaldige vinnaren Albin Elowson målas upp som favorit i Novemberkåsan. – Jättekul såklart. Det anser jag väl också att jag borde vara, säger Skövde-föraren.

På startlinjen på lördag står två förare som har vunnit Novemberkåsan tidigare.

Den ene är Calle Bjerkert, 50 år, som vann i Vimmerby 2008.

Den andre är Albin Elowson, 30 år, som vann 2017, 2018 och 2022.

– Det känns bra. Jag kommer från en intensiv höst med mycket tävlande och har väl inte hunnit förbereda mig specifikt för Kåsan riktigt, men känner ändå att jag har koll på läget, säger Skövde-föraren som inte känner sig obekväm med favoritskapet.

– Jag går absolut för att vinna. Kåsan är en speciell tävling på alla sätt och vis och man ska aldrig säga aldrig, men jag anser väl också att jag borde vara favorit.

Vann i Vimmerby 2018

Och visst känner Elowson till skogarna runt Vimmerby.

2018 var han snabbast runt – trots en krasch på sista nattsträckan.

– Det var långt och tufft då också. Jag hade ett väldigt bra race och allting stängde, men sedan blev det lite extra spänning i slutet. Jag vurpade och kraschade bort lite lampor och det blev rätt mörkt därute i Gnagardalen. Desto skönare att komma i mål, säger han.

"Största fienden en själv"

Albin Elowson valde att stå över Novemberkåsan i Eksjö förra året och var tvåa bakom Niklas Persson när tävlingen avgjordes i Vimmerby 2023.

Vem ser du som ditt största hot mot segern?

– Jag har inte jättebra koll men vet att Lucas Vågberg är här och ska köra. Samtidigt är det som vanligt att den största fienden är en själv. Det gäller att ha huvudet på skaft och ha bra fokus under hela racet. I det här fallet är det jag själv som ska köra så bra jag kan, då kommer det förhoppningsvis gå bra.