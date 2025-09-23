LOKALT FÖRETAG HJÄLPER FÖRENING MED HÄSTKÖP

Det är i ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen som Åbro Bryggeri berättar att man tar ett nytt steg i sponsringen. Detta genom att stötta Vimmerbyortens Ryttarförening med ett sjuårigt sto vid namn "Queen of Hallonsoda".

"Åbro Bryggeri vill vara en positiv kraft som med ansvar och passion förbättrar branschen och bygden. Bryggeriet har alltid värnat om det lokala och är sedan länge sponsorer till både Vimmerby Hockey och Vimmerby IF", skriver man i pressmeddelandet.

– Här på Åbro Bryggeri tror vi på något mycket större än att bara brygga riktigt gott öl. Vi vill tillsammans med föreningslivet vara en positiv kraft som stärker vår småländska bygd och formar den framtid vi vill leva i. För oss är det oerhört viktigt att prioritera initiativ som är positiva och hållbara för Vimmerbys utveckling och främjar barn och ungdomar. Vi är därför väldigt stolta över vårt utökade samarbete med Vimmerbyortens Ryttarförening och att vi nu har en riktig Queen i vårt sortiment, säger bryggeriets marknadschef Cornelia Dunge.

Fler elever kan rida

"Queen of Hallonsoda" är en "Draft Horse" med en mankhöjd på 167 centimeter. Genom sin storlek och utbildningsnivå möjliggör hon att fler elever kan rida på ridskolan samt att äldre och mer erfarna ryttare kan fortsätta sin utveckling.

– Vi är väldigt tacksamma för att ha fått den här möjligheten att köpa in en stor, välutbildad häst till föreningen. Det kommer att göra stor skillnad för ridskolan och för vad vi kan erbjuda eleverna. Utan ett företag som Åbro Bryggeri som väljer att stötta oss hade vi aldrig kunnat köpa in en häst av den kvaliteten. Självklart är det härligt att ha fått en riktig Queen i stallet, säger Caroline Arvidsson, ordförande för Vimmerbyortens Ryttarförening.