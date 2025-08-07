TVÅ KLUBBAR HINTAR OM ATT LÄMNA BAUHAUSLIGAN

Piraterna är en av två klubbar som hintar om att lämna Bauhausligan. Den andra är Vargarna. Foto: Bildbyrån

Det är en tuff säsong för både Vargarna och Piraterna. Nu hintar de två östgötska speedwayklubbarna om att lämna Bauhausligan. – Vi ska sätta oss ner och resonera om det när säsongen är slut, säger Vargarnas ordförande Michael Olsson till Norrköpings Tidningar.

Både Vargarna och Piraterna har en riktigt jobbig säsong i Bauhausligan. Vargarna, som kom tillbaka till högsta serien förra året, har levererat få poäng och är långt under sin budget vad gäller åskådarantalet.

Nu hintar man om att eventuellt lämna serien.

– Vi ska sätta oss ner och resonera om det när säsongen är slut. Alla Bauhausliga-lag ska träffas i augusti och resonera om hur 2026 ska se ut. Inget är hugget i sten utan vi måste titta på de bitarna. Finns det förutsättningar för oss att faktiskt köra i Bauhausligan? Finns stöd från sponsorer, stöd från kommunen, publiktillströmning och sådana saker? Det håller inte att ligga så långt bakom alla andra, det är en av anledningarna till att vi inte har de toppförarna som andra lag har, säger klubbens ordförande Michael Olsson till NT.

Vargarna mådde ganska väl senast man befann sig i Allsvenskan.

– Publikintresset som topplag i allsvenskan var inte jättemycket lägre än som det är som ett bottenlag i Bauhausligan. Det är en tanke som har slagit oss och en fundering vi har när vi ska utvärdera det här.

Vargarna ser även ut att göra ett minusresultat för 2025.

Vill se ny riktning för ligan

Norrköpingsklubben är dock inte den enda som hintar om en oviss framtid. Det gör även Motalaklubben Piraterna. Skadorna har hopat sig för klubben och den ekonomiska kampen har varit svår.

– Augusti är en viktig månad för oss, vi är väl i samma sits som ett par andra klubbar. Vi står lite vid ett vägskäl, är vi redo för att vara i den här ligan? Eller ska vi byta liga? Följdfrågan på det är ju om ligan är där den ska vara, eller ska den gå i en annan riktning, säger Piraternas lagledare Daniel Davidsson till speedwayfans.se.

Han tror att ligan måste välja en ny riktning.

– Det är min ståndpunkt, inte klubbens än. För mig personligen är det många saker som behöver samverka om vi ska vara kvar. Ligan har inget annat val än att sätta sig ner och diskutera på ett konstruktivt sätt. Gör man inte det så kommer det bli en betydligt mindre liga nästa år.

Daniel Davidsson gillar egentligen inte sex förare, men tror att det kan vara en väg framåt. Han tror inte heller att varje lag behöver ha fyra stjärnor.