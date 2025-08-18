TVÅ RUTINERADE POLSKA FÖRARE ANSLUTER TILL DACKARNA

Grzegors Zengota är en av två förare som kommer in som skadeersättare i Dackarna. Foto: Bildbyrån

Dackarna har hittat sina skadeersättare till Rasmus Jensen och Patrick Hansen. Det blir två mycket rutinerade polska förare som ansluter till truppen. Det rör sig om Grzegorz Zengota och Mateusz Szczepaniak.

Dackarna har sökt med ljus och lykta efter nya förare att ersätta sina skadade med. Rikard Kling har fått ett stort antal nej har han tidigare berättat, men han har inte gett upp.

Nu, lagom tills kvartsfinalen mot Västervik, har han hittat sina två förare.

37-årige Mateusz Szczepaniak och ett år yngre Grzegorz Zengota är två ytterst rutinerade polska speedwayförare. Nu kommer de in för att frälsa Dackarna i slutspelet.

Båda har kört många säsonger tidigare i Sverige och de senaste åren är Zengota mest känd för att ha kört för Eskilstuna Smederna. Szczepaniak har bland annat tillhört Lejonen, Rospiggarna och Piraterna.

– Båda har kört i Sverige tidigare och det finns mycket erfarenhet i båda. Szczepaniak körde i den polska andraligan i går och blev bästa poängplockare med 14 av 18 poäng. Han är hungrig och en formkurva som pekar åt rätt håll. Det är en värdig skadeersättare, säger dackelagledaren Rikard Kling.

Går in i startsjuan

Rasmus Jensen, som inte kommer kunna köra mot Västervik till följd av sin fotskada, ersätts alltså av Grzegors Zengota.

– Han har mycket erfarenhet och rutin. Just nu ligger han nia i snittlistan av 72 förare i den polska andraligan och gör en bra säsong. Han är både hungrig och motiverad att ta sig an uppgiften, säger Rikard Kling.

Det här innebär att Grzegors Zengota kör som nummer ett och Mateusz Szczepaniak som nummer fem i den första kvartsfinalen.

Texten är uppdaterad.