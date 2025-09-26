GYMNASIET I VIMMERBY STARTAR NY MUSIKPROFIL

Gymnasiet startar nu upp en musikprofil. Det blir till kommande läsår. Foto: MostPhotos

Tillsammans med Kulturskolan startar nu Vimmerby gymnasium upp en ny musik- och musikproduktionsprofil. Det blir till nästa läsår som profilen införs.

Vimmerby gymnasium har satsat på ett flertal profiler de senaste åren. Nu kommer det en ytterligare. Nästa läsår startas en ny gymnasieprofil i musik och musikproduktion tillsammans med Kulturskolan.

– Det här är toppennyheter. Under hösten 2026 ska man på Vimmerby gymnasium kunna välja profilen musik och musikproduktion. Vi har redan ett samarbete igång vad gäller dansprofilen och nu är planen att starta upp en musikprofil. Det är jätteroligt och på tiden, säger Patrik Svedberg Skog, enhetschef på Kulturskolan.

Kan väljas oavsett program

Profilen kommer att kunna väljas oavsett vilket gymnasieprogram man går.

– Precis som alla andra profiler. Det är rätt ovanligt. Ofta är det riktat mot vissa program, men här kan man gå fordon, samhäll eller el och läsa det här. Det blir den sjätte i raden av profiler vi drar igång med aktörer, säger Caroline Wohlfart, rektor på gymnasiet.

Bland annat har gymnasiet tidigare en fotbollsprofil, en hockeyprofil och kreativt skrivande.

– Det här känns som i ett led vi tidigare gått med kreativt skrivande och dansen. Det är helt naturligt och vi får nu en lika bred bas att stå på estetiskt som inom sporten, säger Caroline Wohlfart.

En längre version följer senare.