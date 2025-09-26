Musiken gör gymnasiet starkare som profilskola: "Krafter som kan samverka"

Vimmerby gymnasium startar tillsammans med Kulturskolan upp en ny musik- och musikproduktionsprofil. På bilden ses musiklärare Dukgjin Islamaj, Patrik Svedberg Skog, enhetschef på Kulturskolan, och Caroline Wohlfart, rektor på Vimmerby gymnasium. Foto: Ossian Mathiasson

Från och med hösten 2026 kan man på Vimmerby gymnasium välja profilen musik och musikproduktion. Det ses som ett fint komplement till profilerna dans och kreativt skrivande och skapande. – Jag tänker att det är helt självklart att vi erbjuder mer inom detta och inte bara inom sport om vi ska bli en profilskola som jag tycker att vi kan kalla oss nu, säger Caroline Wohlfart, rektor på Vimmerby gymnasium.

Gymnasieprofilen musik och musikproduktion kommer kunna väljas oavsett vilket gymnasieprogram man går på Vimmerby gymnasium.

– Det är precis som med alla andra profiler. Ofta är det riktat mot vissa program, men här kan man gå fordon, samhäll eller el och läsa det här. Det blir den sjätte i raden av profiler vi drar igång med aktörer, säger Caroline Wohlfart, rektor på gymnasiet.

Vimmerby gymnasium har totalt tre sportrelaterade profiler – fotboll, innebandy och ishockey – och tre estetiska profiler – dans, kreativt skrivande och skapande samt musik och musikproduktion.

– Det här känns som i ett led vi tidigare gått med kreativt skrivande och dansen. Det är helt naturligt och vi får nu en lika bred bas att stå på estetiskt som inom sporten, säger Caroline Wohlfart och fortsätter:

– Jag tänker att vi sticker ut med att vi har så pass många olika profiler om vi jämför oss med de närmaste gymnasieskolorna som vi har i regionen. Det känns som att kulturskolorna på andra orter har svårare att hålla i satsningarna på gymnasienivå.

Trenden ska vändas

Patrik Svedberg Skog, enhetschef på Kulturskolan, berättar att de estetiska gymnasieprogrammen i Hultsfred och Västervik är nedlagda.

– Eleverna finns kvar, men programmen har lagts ner. Det känns rätt att vi startar upp denna profil. Intresset finns och det är just nu många musikintresserade som får åka långt bort för att kunna gå en profil eller ett estetiskt program. Nu får de ändå möjlighet att kunna läsa detta på hemmaplan, säger Patrik Svedberg Skog.

– Vissa elever får helt enkelt lägga musiken på hyllan och kanske vänta på att gå på en folkhögskola senare för att få ägna sig så här mycket åt sin musik. Om de vill ägna sig åt musiken på gymnasienivå får man åka en bit härifrån, säger Caroline Wohlfart.

Patrik Svedberg Skog har på Kulturskolan noterat att det finns elever som vill satsa på sin musik och söker sig vidare till andra skolor när det är dags för gymnasieval.

– De som vill hålla på med musiken som en fritidsaktivitet fortsätter här på Kulturskolan och de som väljer att åka iväg vill satsa mer och lägga mer tid på det. Många ungdomar vill också ha en bra universitetsgrundande utbildning som man kan läsa på gymnasiet. Det är viktigt för att man kan skapa trygghet längre fram. En profil skapar en möjlighet att fortfarande kunna läsa programmen man vill och samtidigt lägga till en del i sitt intresse, säger Patrik Svedborg Skog.

– Vi på gymnasiet hade individuellt val med musikproduktion förra läsåret och där märkte vi att det finns ett intresse hos gymnasieeleverna att ägna sig åt detta. Det är bra att få med någon form av estetisk del i det. Det har vi saknat kan jag känna, säger Caroline Wohlfart.

"Krafter som kan samverka"

Tanken med en profil är att man kan ägna en del av skolveckan till att utöva det man kanske ägnar sig åt på fritiden.

– Tanken är att vi ska erbjuda 400 poäng. Det är ganska mycket och kan skapa en grund för att söka sig vidare till andra utbildningar. Dansen är till exempel på 600 poäng och det är för att skapa en möjlighet att söka sig till utbildningar som kräver höga poäng, säger Caroline Wohlfart.

Hur många elever tror ni att det kan bli på profilen?

– Det är svårt. Det kan väcka nya som vi inte vet om och som sitter och har det här intresset och som kanske inte har koppling till Kulturskolan i dag. Vi hoppas på att det är elever som inte bara finns här utan elever som vi kan nå från andra ställen och andra städer, säger Caroline Wohlfart.

Det finns en förhoppning om att skapa en röd tråd mellan de estetrelaterade profilerna.

– Kreativt skrivande, dans samt musik och musikproduktion kommer troligen ha med varandra att göra under de tre åren. Det kan skapa en känsla av att man får vara med i ett större sammanhang och leda till gemensamma projekt mellan profilerna. Det är därför det känns så rätt att musik och musikproduktion också kommer till. Nu går det att göra rätt så stora samarbeten mellan profilerna. Det blir krafter som kan samverka på ett annat sätt. Vi tror och hoppas att det blir bra, säger Caroline Wohlfart.

Fokus på musikproduktion

Det som sticker ut med profilen är att tyngd läggs vid musikproduktion, enligt Patrik Svedberg Skog.

– Vi har märkt att det är ett stort intresse bland unga i dag, att lära sig skapa digital musik men också lära sig mycket i studiomiljö. Det är det nya landskapet inom musik. De som finns lite längre bort är mer inriktade på individuell instrumentering medan vi kör mer inriktat på att man jobbar tillsammans men att man också jobbar live och med produktion. Det kan göra att man utvecklar ett intresse åt det ena eller det andra hållet och då finns bredden av att kunna skapa musik, säger Patrik Svedberg Skog.

Kulturskolan kommer till att börja med jobba med den befintliga läraruppsättningen.

– När vi kommer till tredje året och har tre klasser igång samtidigt kommer vi behöva utöka på Kulturskolan, säger Patrik Svedberg Skog.

– Vi kommer förlita oss på att ni har kompetensen. Vi har inte den inom vårt hus, säger Caroline Wohlfart.

"Viktigt att ha den här bredden"

Gymnasiet hoppas att musikprofilen kan locka både tjejer och killar eftersom det är främst tjejer på dansprofilen.

– Denna profil kan vara gränsöverskridanden och göra både tjejer och killar intresserade, säger Caroline Wohlfart.

– Man behöver inte ha några förkunskaper. Är man intresserad kan man söka och börja jobba tillsammans med oss. Vi efterlyser bredd, säger Patrik Svedberg Skog.

Caroline Wohlfart ser positivt på musikprofilssatsningen.

– Jag tänker att det är helt självklart att vi erbjuder mer inom detta och inte bara inom sport om vi ska bli en profilskola som jag tycker att vi kan kalla oss nu. Det är viktigt att ha den här bredden. Med Kulturskolan och folkhögskolans utbildningar finns det så mycket möjligheter och det känns som att det är en helt given röd tråd, säger Wohlfart.

Musikinriktningar på gymnasienivå har i Patriks värld alltid funnits.

– Varför de har försvunnit från olika ställen vet jag inte, men det känns som en väletablerad och vanlig form av ett gymnasieval att få in musiken igen. Det har funnits mycket musik här och jag tror absolut att intresset finns kvar. Det har lyst med sin frånvaro ett tag så vi måste komma igång och de unga måste se och börja få nya förebilder i varandra och se att man kan hålla på med detta och att man kan satsa eller bara ha roligt. Hur första omgången blir får vi se. Vi hoppas att många vågar och vill testa och det tror jag på, säger Patrik Svedberg Skog.