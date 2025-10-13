Astrid Lindgrens bolag tar ny strid – mot kroatiskt läskföretag med "sexig" Pippi

Ett kroatiskt läskföretag inkränktar på Pippi Långstrump. Det menar Astrid Lindgren AB, som nu stämmer det kroatiska företaget "Pipi beverages" i Patent- och marknadsdomstolen.

Bolaget Astrid Lindgren AB förvaltar och ansvarar för licensiering, övervakning och skydd av de immateriella rättigheter som är förknippade med författaren Astrid Lindgrens verk. Bolaget ser som sitt uppdrag att skydda integriteten i Astrid Lindgrens verk och säkerställa att hennes berättelser och värderingar fortsätter att inspirera framtida generationer.

Det är Astrid Lindgrens barnbarn som äger företaget.

Bolaget gör också sitt för att beivra intrång i Astrid Lindgrens rättigheter som begås av tredje part. Tidigare har bland annat en pizzeria i Vimmerby, som ville kalla sig "Snickerboa" fått byta namn på grund av detta.

Nu stämmer Astrid Lindgren AB ett kroatiskt företag på samma grunder.

Används till godis och tårtor

Det rör sig om två varumärken vid namn "Pipi" och "Pipi Kokola" som används för marknadsföring och försäljning av kolsyrad läskedryck. Ett kroatiskt bolag vid namn "Pipi Beverages" ska vara kontrollerat av ett annat kroatiskt bolag vid namn "OSTRC", som är det bolag som Astrid Lindgren AB nu vill stämma.

Astrid Lindgren AB:s varumärke "Pippi" används för tillverkning, försäljning och marknadsföring av läsk i form av sockerdricka i temaparken Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Ättlingarnas bolag äger ett stort antal varumärken kopplade till karaktären, bland annat Pippi, Pippi Långstrump, Pippi Långstump och Pippi Longstocking. Varumärket används, utöver till läsk, även till glass, godis, tårtor och andra matvaror under Astrid Lindgrens AB:s försorg.

Säljs i andra EU-länder

Den aktuella läsken säljs inte i Sverige, men ska däremot säljas i andra EU-länder och på nätet. Att det är just Astrid Lindgrens Pippi Långstrump som åsyftas menar Astrid Lindgren AB framgår tydligt av läskens marknadsföring.

"Pipi was named after the famous "long stocking" girl, Pipi the rebel from the popular children´s book by Astrid Lindgren", som man menar står på företagets hemsida.

Det kroatiska företaget ska ha sökt registrering för sina varumärken under 2019 respektive 2022. Detta yrkar nu förvaltaren av Astrid Lindgrens verk ska upphävas. Dessutom vill man ha ersättning för kommande rättegångskostnader.

Vänder sig mot "sexig" Pippi

Astrid Lindgren AB anser att det finns en stor risk för förväxling.

"Då stavningen endast skiljer sig med en bokstav och uttalet av varumärkena är identiska. Därtill kommer att Astrid Lindgrens Pippi översätts till Pipi på flertalet språk, däribland kroatiska", skriver man i stämningen till Patent- och marknadsdomstolen.

Man anser även att det finns en betydande risk att konsumenter blir vilseledda och tror att varorna kommer från Astrid Lindgren AB eller att det åtminstone finns ekonomiska band.

"Om varumärkesregistreringarna upprätthålls kommer användningen, utan skälig anledning, att dra otillbörlig fördel av Astrid Lindgrens marknadsställning och höga anseende samtidigt som det skulle skada såväl anseendet som särskiljningsförmågan hos Astrid Lindgrens varumärke. Den karaktär som används tillsammans med OSTRC:s varumärken anspelar dessutom på sexighet och väcker därmed associationer som är negativa för Astrid Lindgrens varumärken. Det finns ingen skälig anledning till varför sådant snyltande på Astrid Lindgrens varumärkens renommé, eller sådan skada, skulle accepteras", skriver man i stämningen.