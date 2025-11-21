Pippi Långstrump flyttar in på NK den här julen

Astrid Lindgrens Pippi Långstrump firar 80 år i år. NK firar 110. Nu väljer NK att låta Pippi Långstrump flytta in på varuhuset i jul.

I över ett sekel har NK:s julskyltning varit en stor tradition i Sverige. Temat hålls alltid hemligt fram till invigningen och nu i veckan avslöjades det vad som är årets tema.

Det blir ett unikt samarbete med Astrid Lindgren AB, som knyter an till historien om hur den första boken om Pippi Långstrump gjorde succé i julhandeln 1945.

I de sex skyltfönstren får besökarna se hur Pippi flyttar in och gör sig hemmastadd på NK. Scenerna utspelar sig i varuhusets mest ikoniska miljöer, där Pippi tillsammans med Herr Nilsson, Lilla Gubben samt Tommy och Annika låter fantasi och upptäckarglädje ta plats.

"Julskyltningen väver samman Pippis mod och lekfullhet med NK:s klassiska elegans och skapar en inkluderande julupplevelse för hela familjen", skriver NK i ett pressmeddelande.

"Känns alldeles sagolik"

NK utlovar en sagolik jul när Pippi Långstrump flyttar in i julens skyltfönster i både Stockholm och Göteborg. På NK i Stockholm kan hela familjen även delta i Pippis sakletarjakt, få flätor eller fräknar och uppleva en storslagen allsång med Pippi, fröken Prysselius och konstaplarna Kling och Klang i Ljusgården under utvalda helger.

– Julen på NK är alltid magisk, men i år känns den alldeles sagolik. Att få fira både Pippis 80-årsjubileum och NK:s 110-årsjubileum genom ett unikt samarbete med Astrid Lindgren Aktiebolag är en stor ära. Tillsammans har vi skapat en julskyltning som hyllar fantasi, mod och glädje – värden som förenar både Pippi och NK – och som vi hoppas ska inspirera både barn och vuxna att tro på det lekfulla och oväntade, säger Karin Wickberg, marknadschef på NK, i ett pressmeddelande.