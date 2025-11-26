80-årig Pippi drar till sig intresse – ökat markant

I dag är det 80 år sedan den första boken om Pippi Långstrump kom ut. Foto: Pressbild

Pippi Långstrump fyller 80 år i år. Världens starkaste tjej börjar bli till åren, men 80-årsfirandet har rönt ett stort intresse för de tidiga Pippi-utgåvorna. Enligt Tradera rör det sig om en kraftig ökning.

Den första boken om Pippi Långstrump gavs ut den 26 november 1945. Alltså på dagen för 80 år sedan. Jubileet märks tydligt på Tradera, skriver marknadsplatsen i ett pressmeddelande.

Intresset för de tidiga Pippi-utgåvorna har ökat markant och flera sällsynta exemplar har sålts för rekordbelopp. Samlartrycket är starkast bland svenska män mellan 50 och 80 år.

– Pippi Långstrump är inte bara en del av vår litteraturhistoria – hon är också ett samlarfenomen. I samband med 80-årsjubileet ser vi en ökad efterfrågan på tidiga utgåvor, och priserna visar hur starkt Pippi står även på andrahandsmarknaden, säger Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.

"Vill äga en del av historien"

Den första utgåvan av Pippi Långstrump är den dyraste hittills på marknadsplatsen. Den såldes för 4 600 kronor. Tvåa är en av de första upplagorna som gick för 4 101 kronor och därefter Pippi Långstrump delar ut solkulor som såldes för 3 650 kronor.

Pippi Långstrump i Söderhavet från 1948, som signerats av Astrid Lindgren, Ingrid Vang Nyman och "Pippi" har sålts för 2 650 kronor och femma på listan är Pippi Långstrumps liv och leverne, som gick för 2 252 kronor.

– Vi ser generellt en växande trend inom samlarkategorier som äldre barnlitteratur. Men Pippi sticker ut – både vad gäller intresse och betalningsvilja. Många vill äga en del av historien, säger Sofia Hagelin.

Innan Pippi blev bok hade rebellen funnits i Astrid Lindgrens huvud i flera år. Idén kom från hennes dotter Karin Nyman.