Årliga regiondagen blir i Vimmerby – "Passar på att fira Pippi"

Förra året hölls den årliga regiondagen i Kalmar. I år blir det Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby. – Äntligen ska vi vara i Vimmerby, säger regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson.

Den 20 november är det dags för den årliga regiondagen. Förra året arrangerades dagen i Kalmar, men i år blir det premiär för Vimmerby som destination.

Sveriges tidigare EU-ambassadör Lars Danielsson kommer att vara på plats och är en av flera föreläsare som kommer att ta upp ämnen som konkurrenskraft, innovation, jämlika livsvillkor och hållbara, attraktiva livsmiljöer.

Regiondagen leds i år av Anja Kontor, som är känd bland annat som programledare i SVT:s långkörare "Go´kväll". Det kommer bli panelsamtal med stark lokal förankring.

Över hundra deltagare är redan anmälda och kommer vara på plats på Astrid Lindgrens Värld, som får stå värd för regiondagen.

– Vi jobbar ju med hållbar utveckling i hela länet, så det känns extra bra att vi fått möjligheten att förlägga regiondagen, årets största event för det regionala utvecklingsarbetet, i Vimmerby, säger Helena Nilsson.

"Passar på att fira Pippi"

Regiondagen är Region Kalmar läns årliga konferens med fokus på aktuella utvecklingsfrågor för Kalmar län och den lockar många deltagare från hela länet. Regiondagens syfte är att fylla deltagarna med ny kunskap, koppla omvärldsfrågor till lokala frågor och lyfta goda exempel inom regional utveckling. Årets tema handlar att om skapa ett klimat att växa genom mod, ansvar och fantasi.

Ledord för Astrid Lindgren en gång i tiden.

– Äntligen ska vi vara i Vimmerby och vi passar på att fira Pippi 80 år genom att koppla samman länets utvecklingsstrategi "Klimat att växa i” med ett tema som går i Astrid Lindgrens anda, ”mod, ansvar och fantasi”, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Under dagen kommer deltagarna även få bekanta sig mer med Astrid Lindgren. Förra årets regiondag samlade cirka 170 deltagare.