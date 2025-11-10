Fått nej till möte: "Avgörande för länets tillväxt"

Region Kalmar län är kritiska mot Trafikverkets förslag till ny nationell plan för infrastrukturen. Man har önskat ett möte med infrastrukturminister Andreas Carlson – men fått nej till detta.

Remissversionen av nationell plan för infrastrukturen 2026-2037 efterlever inte det transportpolitiska målet "Hela Sverige ska leva". Det menar Region Kalmar län, som vill se en successiv förbättring av starka stråk som binder samman hela landet.

Detta för att öka förutsättningarna för att jämna ut skillnader mellan storstäder och landsbygder.

– Genom riktade och väl avvägda insatser i Kalmar län kan den nationella planen bidra till ett mer robust, hållbart och sammanhållet transportsystem i hela Sverige, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionen betonar särskilt att "E22 Gladhammar-Verkebäck" behöver lyftas tillbaka in i planen som ett namngivet objekt för att få till fullt utfall av de investeringar som hittills har genomförts på E22. Trafikverket behöver även få tydliga direktiv att utreda förbättringar för Emmaboda station, skriver regionen.

– Dessutom, som vi tidigare har påtalat, är det avgörande för länets tillväxt och förutsättningar för regional utveckling att Stångådalsbanan ansluts till Linköpings nya station, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Regionen har försökt få till ett möte med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för en dialog kring planen i sydöstra Sverige. Svar har nu kommit och infrastrukturministern tackar nej till ett möte och hänvisar till remissmöten som planeras senare under året.