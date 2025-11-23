"Tycker givetvis att det är tråkigt" – chefen tar med sig kritiken

"Vår strävan är att alltid ha en bra dialog i hela ärendeprocessen", säger Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef. Foto: Lotta Madestam

Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef, tycker det är tråkigt att paret Rälg har negativa upplevelser av förvaltningens bemötande. – Vi tar med oss det och ser om det är något vi kan förbättra. Vår strävan är att alltid ha en bra dialog i hela ärendeprocessen, säger hon.

Tommy och Ingela Rälg från Hultsfred fick ett högst oväntat och kostsamt besked från miljö- och byggnadsförvaltningen, som inte godkänner deras slutna avloppstank vid stugan. Nu måste de byta den mot en trekammarbrunn.

Tommy Rälg säger sig ha önskat en mer sympatisk ton när beskedet förmedlades, gärna skulle det skett muntligt istället för brevledes, tycker han. Dessutom väckte avgiften en ilska som fick honom att lyfta saken, både i media och med kommunpolitiker. Här kan du läsa mer om det.

Vill ha bra dialog hela vägen

Elisabeth Karlsson är miljö- och byggnadschef i Hultsfreds och Vimmerby kommun. Hon ges möjlighet att bemöta kritiken.

”När det gäller upplevelsen av vårt bemötande så tycker vi givetvis att det är tråkigt att de har upplevt det så. Vi tar med oss det och ser om det är något vi kan förbättra. Vår strävan är att alltid ha en bra dialog i hela ärendeprocessen. Vi är tacksamma för att vi får synpunkter, så att vi hela tiden kan förbättra oss”, svarar hon vår tidning på mail.

Hur vill du bemöta kritiken kring avgiften?

”Inventeringen börjar med att vi skickar ut ett informationsbrev och att vi samlar in uppgifter om avloppet från fastighetsägaren. I informationsbrevet upplyser vi om att avgift kan komma att tas ut. Om avloppet sedan bedöms vara bristfälligt skickas ett bedömningsbrev ut, och en avgift tas då ut för handläggningen. Våra avgifter tas ut enligt det beslut om taxa för miljöbalken som kommunfullmäktige antagit, svarar Elisabeth Karlsson som vill understryka att det alltid går att överklaga ett beslut för den som är inte är nöjd med det, och att information om hur man överklagar ett beslut skickas med.

Paret tycker att förvaltningen borde vara tillmötesgående och bjuda på handläggnings- och ansökningsavgift. ”I synnerhet då förvaltningen inte skött den tillsyn och dokumentation som man ska förvänta sig”, tycker man.

Hur ser du på det?

”Det är en vanlig missuppfattning att det är tillsynsmyndigheten som ska påtala bristerna först, men var och en som fastighetsägare har ett ansvar för sina avloppsanläggningar och att de uppfyller kraven. Vi utövar tillsyn över enskilda avlopp och inventerar årligen ett antal, samt följer upp de avlopp som inventerats tidigare och som inte har åtgärdats. Just nu fokuserar vi på sådana uppföljningar av äldre inventeringar.”

”En bra synpunkt”

Förvaltningens erfarenhet av gjorda inventeringar är att det är ungefär 40 procent som bedöms ha bristfälliga anläggningar.

Paret Rälg önskar att förvaltningen skulle kalla berörda till ett informationsmöte, istället för att bara skicka ut brev.

”Vi brukar ha informationsmöten när vi startar upp ett nytt inventeringsområde. I detta fall med uppföljningen av de äldre inventeringarna blev det inte så eftersom de inventerades för ett antal år sedan och är väldigt utspridda över kommunerna. Men det är en bra synpunkt som vi tar med oss framåt, att vi skulle kunna bjuda in till informationsträffar även för dem”.