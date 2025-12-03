VIDEO: Känslosamt arbete att riva huset – "Det står mat kvar på borden"

Rivningsjobbet är enligt kollegorna laddat med mycket känslor. Allt står kvar där det lämnades den där dagen i augusti. Foto: Lotta Madestam

Rivningsarbetet med grävmaskin gick in på dag två på onsdagen, redan har man fått omkull en stor del av den låga delen. Foto: Lotta Madestam

Handrivningen sköts av Anders Larsson och Oscar Anemyr, medan Putte Johansson sköter den maskinella. Foto: Lotta Madestam

Rivningen med grävmaskin har inletts. Bit för bit faller brandskadade Zaagshuset, ett arbete som väcker mycket känslor hos kollegorna på Gilbert Gustafssons. Foto: Lotta Madestam

Rivningen av Zaagshuset har inletts, ett jobb laddat med mycket känslor för kollegorna på Gilbert Gustafssons AB. Allt står kvar där det lämnades den där dagen i augusti. – Mat står kvar på köksborden och i kylskåpen, och vi hittar album med foton på barn. Det känns som vi går i folks hem, säger Anders Larsson.

På onsdagsmorgonen gick rivningsarbetet in på dag två. Plötsligt faller ena gaveln tungt, besegrad av grävskopan som styrs av Putte Johansson.

– Det är ett anrikt hus och det blir en speciell rivning när allt är kvarlämnat, säger han.

LF Kalmars upphandling vanns av Strandabyggen AB, med säte i Mönsterås, som lagt ut jobbet på AB Gilbert Gustafsson. Under arbetets inledning har kollegorna Anders Larsson och Oscar Anemyr genomfört handrivningen. De erkänner att det känns lite märkligt att riva människors hem.

– Jag har aldrig rivit ett brandskadat hus tidigare, säger Anders.

Detsamma gäller Oscar.

– I ett vanligt hus som ska rivas har ju folk plockat med sig det de vill ha. Det har inte gått här, så är det inte i de här lägenheterna, säger han.

Mycket känslor som kommer

Nu är arbetet förenat med mycket känslor. Starka känslor.

– Allt står kvar där det en gång ställdes. Det är mat i kylskåpen, ja till och med mat kvar på borden, säger Anders Larsson.

– Vi hittar ju också folks personliga saker, som barns gosedjur, vattenskadade och mögliga album med foton på barn. Då blir det att man stannar upp. Det syns verkligen att folk haft bråttom ut.

Tre av lägenheterna har de inte kunnat gå in i av olika skäl.

– I en har taket rasat in, det är för riskfyllt att gå in där, i en är miljön inte lämplig att vistas i och vi har inte gått in i den där kvinnan dog.

Vad väcker det här för känslor hos er?

– Det känns som man klampar in i någons hem, det är en obehaglig känsla, säger Oscar Anemyr.

– När man lämnar och åker hem tänker man att det värsta som kan hända är att det händer något med barnen och ens hus, enas kollegorna om.

Då ska det vara klart

Ambitionen nu är att få det mesta klart till jul. Med uppehåll dagen då julmarknaden arrangeras på Tors plan, då pausas rivningen.

– Jag tänker att vi ska hinna lägga omkull allt i alla fall till jul, säger Putte Johansson.

Henrik Backheden Anemyr, ansvarig för Gilbert Gustafssons Vimmerbyavdelning, berättar mer om tidsplanen efter jul och nyår:

– Sedan återstår att sanera och transportera bort allt, fylla upp grunden och snygga till området, så det är massor med jobb kvar även efter jul och nyår. Det viktiga är att få omkull det, för att minska risken för att det ska blåsa omkring grejer när även vi tar lite ledigt över helgerna.

När beräknar ni att det ska vara helt klart?

– Framåt månadsskiftet januari-februari hoppas vi, om inte vädret bråkar allt för mycket med oss. Det är ju trots allt vinter, så vi ska inte bli förvånade om det kommer snö och blir det mycket snö är det svårt att städa upp.

– Så här långt har det flutit på bra, men man ska inte ha en övertro. Rätt som det är så är det något som krånglar, då drar det lätt ut på tiden. Det är nog skönt för alla parter, att vi är igång nu.

Här kan du se en drönarfilm som visar hur brandskadat huset är.