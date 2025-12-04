SUCCÉ FÖR KALENDERN – SLÅR NYTT TITTARREKORD

Årets SVT-kalender som delvis har spelats in i Västervik slår nytt tittarrekord. Under premiärdagen den första december var det över 1.2 miljoner som tittade på det första avsnittet av "Tidstjuven" på SVT Play.

I måndags visades det första avsnittet av "Tidstjuven" på SVT och SVT Play. Årets SVT-kalender utspelar sig i den fiktiva staden Kråksjö, men många av scenerna utomhus har spelats in i Västervik, och man kan bland annat känna igen Rådhuset, Stora torget och Båtsmansgatan.

Nu skriver SVT i ett pressmeddelande att Tidstjuven har slagit tittarrekord bland julkalendrarna på SVT play, när 1 220 000 personer tittade på den under första december. Det tidigare rekordet hölls av förra årets julkalender, Snödrömmar, med 967 000 tittare den första dagen.

– Rekordsiffran är verkligen ett glädjekvitto för hur uppskattad årets julkalender "Tidstjuven" är! Det har strömmat till många tittare i alla åldrar, vilket visar hur stort behov vi har av den här sortens lägereldar som kan samla över generationsgränserna, säger Johanna Gårdare, programchef SVT Drama.