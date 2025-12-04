04 december 2025
SUCCÉ FÖR KALENDERN – SLÅR NYTT TITTARREKORD

Foto: Johan Paulin/SVT

NYHETER 04 december 2025 16.36

Årets SVT-kalender som delvis har spelats in i Västervik slår nytt tittarrekord. Under premiärdagen den första december var det över 1.2 miljoner som tittade på det första avsnittet av "Tidstjuven" på SVT Play. 

I måndags visades det första avsnittet av "Tidstjuven" på SVT och SVT Play. Årets SVT-kalender utspelar sig i den fiktiva staden Kråksjö, men många av scenerna utomhus har spelats in i Västervik, och man kan bland annat känna igen Rådhuset, Stora torget och Båtsmansgatan.

Nu skriver SVT i ett pressmeddelande att Tidstjuven har slagit tittarrekord bland julkalendrarna på SVT play, när 1 220 000 personer tittade på den under första december. Det tidigare rekordet hölls av förra årets julkalender, Snödrömmar, med 967 000 tittare den första dagen. 

– Rekordsiffran är verkligen ett glädjekvitto för hur uppskattad årets julkalender "Tidstjuven" är! Det har strömmat till många tittare i alla åldrar, vilket visar hur stort behov vi har av den här sortens lägereldar som kan samla över generationsgränserna, säger Johanna Gårdare, programchef SVT Drama.

Fakta

Om årets julkalender – Tidstjuven
Ända sedan 11-årige Clints pappa försvann på julafton för 5 år sedan har Clint hatat julen. Men en kväll i början av december förändras plötsligt allt när en mystisk man med famnen full av skatter dyker upp ur hans garderob och tappar en tidskikare. Nyfikne Clint testar kikaren och blir förvånad när han får syn på sin pappa Pontus som verkar vara fast någonstans i forntiden. Plötsligt börjar även andra märkliga saker att ske – ur samma garderob kliver Gustav Vasa, cirka 500 år fel i tiden. Ett äventyr i tid och rum tar sin början när Clint bestämmer sig för att med tidskikarens hjälp åka tillbaka i historien för att försöka hitta sin försvunna pappa.

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

