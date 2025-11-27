Inger Nilsson om kalendern: ”Nu har jag toppat min karriär”

Inger Nilsson på pressträffen i Västervik i måndags, strax innan Kråksjö Torg invigdes och Västerviksborna fick se flera avsnitt från årets julkalender på Biostaden. Foto: Tess Hartikka

När julkalendern Tidstjuven smygvisades i Västervik i måndags fanns en av Sveriges mest ikoniska skådespelare på plats: Inger Nilsson, mest förknippad med rollen som Pippi Långstrump. I årets SVT-kalender spelar hon frisören Nettan. – Det har varit min dröm att få vara med i en julkalender, så nu har jag toppat min karriär. Det vill man ju vara med om! säger hon.

Karaktären Nettan är en frisör som driver en damfrisering i den fiktiva staden Kråksjö. Exteriörscenerna vid salongen är inspelade i Västervik, i hörnet vid Strömsgatan och Båtsmansgatan.

När Inger Nilsson beskriver sin karaktär skrattar hon lite åt Nettans blinda tro på kändisar.

– Hon tycker väldigt mycket om kändisar, det kommer ni märka när ni ser kalendern. Det är svaret på allt enligt henne. Mamma Moa som är turistchef i serien tar hjälp av sina vänner, där jag är en av dem, och vi ska hjälpa till att sätta Kråksjö på kartan. Det är väl kanske inte snillen som spekulerar de här fyra personerna, men de har lite idéer. Det är en av de olika parallella historierna som berättas, säger hon.

Hur var det att spela in kalendern?

– Det var jättekul. Det är något speciellt med just julkalendern, jag är ju uppvuxen med att titta på dem, det har blivit många under åren. Det är så många personer som kollar varje år. När jag har berättat för folk att jag är med i julkalendern så säger de ’Men vad kul, det brukar jag titta på innan jag åker till jobbet’, och det säger folk oavsett om de har barn eller inte.

Under inspelningen av Tidstjuven upptäckte hon snabbt att regissören Calle Åstrand arbetade på ett sätt som passade henne.

– Ibland vet man inte hur regissören tänker. Men regissören Calle var lite galen visade det sig, och då kände jag att det här blir bara kul. Vissa regissörer är ganska hårda, men vi fick ha roligt.

Hon berömmer också hans sätt att regissera barn.

– De fick inte lära sig replikerna innan, utan han berättade för dem inför varje scen vad de skulle göra. Det var jättemånga instruktioner, jag skulle bara klara tre åt gången, men de klarade det galant. Det är barns hjärnor, det är lite svårare ju äldre man blir.

”Alla karaktärer är så positiva”

Det är just värmen och lekfullheten i årets kalender som Inger Nilsson uppskattar mest.

– Jag tycker att alla karaktärer är så positiva. Som Nettan, hon tror verkligen på det här med kändisar, att allt löser sig bara man träffar en kändis.